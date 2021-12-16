Тайны пхеньянского двора Василий Головнин

16.12.2021, 14:13

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Ким Ен Чжу в 2015 году

Фото: Yonhap

Брат Ким Ир Сена и после смерти остается одной из самых загадочных фигур в КНДР.

Ким Ён Чжу, младший брат основателя и первого президента КНДР, обожествленного еще при жизни генералиссимуса Ким Ир Сена, умер в возрасте 101 года. О его кончине официально сообщили в Пхеньяне, однако ни слова не было сказано, когда и где это произошло. Ким Ён Чжу и после смерти остается одной из самых загадочных фигур пхеньянской элиты.

Он родился в 1920 году и после окончания в Москве экономического факультета МГУ занимал во времена правления своего старшего брата ряд важных партийных постов. Вершиной их стала должность заведующего Организационным отделом ЦК Трудовой партии Кореи, который контролирует, в частности, все важные кадровые назначения.

Младший брат считался одно время человеком номер два в КНДР после своего старшего брата, ставшего объектом обожествления и массового обязательного поклонения. Однако на этой вершине он не удержался. В 1973 году Ким Ён Чжу был смещен со своего поста и исчез. Некоторые эксперты считают, что он стал жертвой болезненной подозрительности своего старшего брата, опасавшегося заговоров.

Место главы Орготдела ЦК занял старший сын основателя КНДР – Ким Чен Ир, который вскоре был провозглашен наследником и стал проходить курс подготовки к высшей власти. Его смещенный и отправленный под надзор дядя вновь появился на публике только в 1993 году, когда племянник уже прочно держал в своих руках бразды правления.

Брат основателя КНДР после этого занимал в основном декоративные посты в качестве пожизненного члена Политбюро ЦК и заместителя председателя Верховного народного собрания КНДР, декоративного парламента, созданного по образцу Верховного совета СССР. Какой-либо роли в системе управления он не играл и внимания к себе не привлекал.

Характерно, что в Пхеньяне было лишь скупо объявлено, что нынешний вождь КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования по поводу смерти своего двоюродного деда и направил по этому поводу венок. Однако о подготовке государственных похорон не сообщается. Короче, вокруг Ким Ён Чжу и после смерти сохраняется плотная завеса тайны – что, впрочем, полностью соответствует традициям пхеньянского двора.

Василий Головнин, t.me

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