Появился важный признак подготовки к отключению Беларуси от SWIFT 9 16.12.2021, 14:27

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Это приведет к коллапсу всей внешней торговли страны.

Один из возможных методов санкционного давления со стороны цивилизованных стран в отношении «стран-изгоев», уже применяемое к Северной Корее и Ирану – это отключение от SWIFT – самой популярной в мире (отчего – фактически монопольной) международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

Благодаря SWIFT, любая компания, предприятие, организация или физическое лицо может быстро и безопасно переводить деньги внутри страны и за ее пределы. И для совершения таких операций банк, в который переводятся деньги, должен быть подключен к SWIFT, пишет «Инфобанк».

Сегодня к системе SWIFT (а это – европейская организация со штаб-квартирой в Брюсселе)подключены до 12 000 финансовых организаций и банков более чем в 200 странах.

Отсутствие подключения SWIFT означает невозможность совершать безналичные платежи, но в первую очередь – за границу, так как внутри страны может быть создана собственная подобная система, к которой подключены все банки суверенной банковской системы.

И даже несмотря на то, что существуют аналоги SWIFT (в России – СПФС (Система передачи финансовых сообщений), в Китае – CIPS (ChinaInterbank Payments System), даже есть чисто европейский аналог – INSTEX (Instrument in Support of TradeExchanges)) – все они не дают таких возможностей, какие предоставляет SWIFT.

Ведь количество подключенных по всему миру финансовых организаций к этим аналогам намного меньше. Что делает денежные переводы вне SWIFT затрудненными и дорогими, а еще чаще – невозможными.

Это значит, что, образно выражаясь, без SWIFT оплату придется совершать физической, на самолете или автомобиле, перевозкой наличной валюты чемоданами. И понятно, что без SWIFT международная торговля отключенной от этой системы страны приходит в упадок.

Беларусь же как раз и является одной из наиболее зависимых от внешних рынков страной: внешнеторговый оборот Беларуси превышает ее ВВП, что в мире встречается не часто.

Это значит, что угроза отключения Беларуси от SWIFT, которая все чаще звучит со стороны западного мира, является угрозой фактического коллапса внешней торговли.

Но только в той части внешней торговли, которая связана не со странами ЕАС. Ведь совсем недавно все банки Беларуси подключились к СПФС– российскому аналогу SWIFT.

Это означает, что взаимная торговля с Россией не пострадает: денежные переводы будут осуществляться посредством СПФС – в случае отключения Беларуси (или как Беларуси, так и России, что тоже часто звучит в новостях) от SWIFT.

И то, что это – подключение всех банков Беларуси к СПФС – произошло, является главным, первым признаком подготовки белорусских властей к отключению от SWIFT.

Однако основной белорусский экспорт, снабжающий страну долларами и евро, например, калийных удобрений и нефтепродуктов – пострадает при отключении Беларуси от SWIFT очень сильно: в мире совсем немного банков, которые подключились к СПФС, их нет и в Украине, экспорт в которую – второй после России.

Но есть российские банки, которые могут помочь белорусским банкам с приемом денег, наверное.

При отключении Беларуси от SWIFT невозможно станет экспортировать в страны вне ЕАС, ведь в лучшем случае за деньгами (наличными банкнотами) придется прилетать на самолете. Но если это еще и возможно теоретически с Украиной, то об экспорте в дальние страны можно будет забыть: никто не будет оплачивать белорусский импорт наличными долларами и евро.

Кроме того, необходимый импорт из стран, которые не работают с российской СПФС, тоже придется оплачивать наличной валютой. Потребуется создавать различные «подставные» компании за рубежом, но и на них могут быть наложены санкции.

Таким образом, отключение Беларуси от SWIFT – это сильное затруднение внешней торговли в современном ее понимании со всеми странами, кроме России через СПФС. А с близлежащими странами, в первую очередь, с Украиной, это будет возможно только через экзотические формы оплаты экспорта и импорта. Возможно расчет наличными или какие-то варианты бартерного взаимозачета.

Но для этого требуется запастись наличной валютой. И, судя по свежим данным Нацбанка «Обзор депозитных организаций Республики Беларусь», власти уже начинают это делать: в ноябре резко увеличились запасы иностранной валюты во внешних активах Нацбанка (в т.н. «требованиях к нерезидентам») – до исторически рекордного значения.

Сумма пока не очень большая: всего только на 528 $млн, это где-то 5 тонн 100-долларовых купюр – но раньше и близко не было такого объема. Обычно это было на порядок меньше, а год назад – даже на два порядка меньше (менее 10 $млн).

Первое в этом году сильное повышение суммы иностранной валюты в «сейфах» Нацбанка произошло в июне – тогда ее объем был поднят до 169 $млн. Год же начался с 9,6 $млн.

Если в июне в Нацбанк было завезено инвалюты «грузовиками» на 159 $млн, то в ноябре – на 361 $млн. А вот в марте прошлого года был единственный крупный за последнее время вывоз валюты из «сейфов» (на 35 $млн).

Основная же масса иностранных денег у Национального банка Беларуси – это депозиты на счетах в корреспондентских банках за рубежом: до ноября их было там 3,544 $млрд.

И вот за ноябрь они сократились – на 611 $млн, до $2,933 млрд: фактически заграничные депозиты были в ноябре частично обналичены и вывезены оттуда в Беларусь.

И это – перевод внешних финансовых активов в наличную иностранную валюту – является вторым признаком подготовки белорусских властей к отключению от SWIFT. Если не хуже – к возможной блокировке заграничных (долларовых) государственных счетов Беларуси.

Кроме наличной иностранной валюты, физически находящимися в «закромах» Нацбанка международными активами являются драгоценные металлы. И прежде всего – золото.

Золота – как части ЗВР – еще больше, примерно на 3,1 $млрд по текущей стоимости. И этот актив также может «пригодится» в случае отключения от SWIFT и блокировки счетов: и им тоже можно будет оплачивать критический импорт.

Все это, конечно, на уровне предположений, но, если они соответствуют действительности, и, кроме того, если объем иностранной валюты в «закромах» Нацбанка будет нарастать и в последующем, это уже точно будет означать подготовку властей к «худшим временам».

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