Опрос: Россияне за последние полгода стали лучше относиться к США 16.12.2021, 14:35

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Выросла и доля россиян, которые положительно относятся к ЕС.

Отношение россиян к США и Евросоюзу продолжает улучшаться с весны этого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", передает svoboda.org.

В мае этого года о негативном отношении к Соединенным Штатам говорили 54 процента опрошенных россиян, а о позитивном – 31 процент. В ноябре 45 процентов респондентов заявили, что хорошо относятся к США, а 42 процента – что плохо. Таким образом, как отмечают социологи, впервые с июля 2018 года доля россиян, положительно относящихся к США, превысила долю тех, кто относится к ним отрицательно.

Доля россиян, которые положительно относятся к Евросоюзу, за полгода выросла на 10 процентных пунктов – до 48 процентов. Об отрицательном отношении к ЕС в ноябре заявили 38 процентов опрошенных.

Ранее на этой неделе "Левада-центр"сообщил, что более 75 процентов опрошенных россиян не исключают, что нынешняя напряжённость в российско-украинских отношениях может перерасти в войну между Россией и Украиной.

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