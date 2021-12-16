Лукашенко: Новых президентских выборов «под эгидой ОБСЕ» не будет

Лукашенко: Новых президентских выборов «под эгидой ОБСЕ» не будет15
- 16.12.2021, 14:48
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Диктатор боится возвращения массовых акций протеста.
В Беларуси новых президентских выборов под международным наблюдением не будет. Об этом заявил Лукашенко, выступая в среду на встрече с «активом» Витебской области, передает СТВ.
Лукашенко заявил, что после того, как «провести цветную революцию в прошлом году не получилось, стали использовать другие рычаги давления на Беларусь».
— Я вас всегда предупреждал и честно говорил: мы не знаем, какой новый рычаг они будут использовать для давления на нас. Но то, что они развернули против нас гибридную войну, — это факт. Средства массовой информации, дипломатическое давление, политическое давление с требованием немедленно провести новые выборы, выпустив так называемых политзаключенных этих (они у них и не политзаключенные), выборы. Но не мы выборы должны проводить, они приедут, проведут под эгидой ОБСЕ. Вы такие чудеса где-нибудь видели? Чтобы в какую-то страну приехали чужаки и провели выборы! Они в нашу цивильную страну приедут проводить выборы. Вот их требование. Естественно, я на это пойти не могу, — заявил Лукашенко.
Он добавил, что недавно думал насчет новых выборов, «но потом передумал», поскольку, по его словам, в обществе могут произойти новые волнения.