Первую запись из Википедии продали за $750 тысяч 2 16.12.2021, 14:55

Ее выставили на торги в качестве токена NFT.

Аукционный дом Christieʼs провел в Нью-Йорке тематические торги под названием «Рождение Википедии». На них были выставлены два лота.

Первым лотом стал невзаимозаменяемый токен (NFT) в виде самой первой страницы крупнейшей онлайн-энциклопедии. Ее сделал основатель Википедии Джимми Уэйлс 15 января 2001 года. Запись состояла из единственной фразы «Hello, World!» («Здравствуй, мир!»). Токен продали за 750 тысяч долларов.

Также с молотка ушел личный iMac Уэйлса, на котором он сделал ту самую запись. Компьютер продали за 187,5 тысячи долларов. Покупатели обоих лотов не разглашаются.

An NFT of Wikipedia’s first edit “Hello World!” sold for $750,000 and Strawberry iMac from 2000 used by @jimmy_wales to create Wikipedia sold for $187,500 in Christie's online sale https://t.co/NewLuiOn7R pic.twitter.com/9IUtS9HyvG — Christie's (@ChristiesInc) December 15, 2021

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