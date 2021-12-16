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Первую запись из Википедии продали за $750 тысяч

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  • 16.12.2021, 14:55
Первую запись из Википедии продали за $750 тысяч

Ее выставили на торги в качестве токена NFT.

Аукционный дом Christieʼs провел в Нью-Йорке тематические торги под названием «Рождение Википедии». На них были выставлены два лота.

Первым лотом стал невзаимозаменяемый токен (NFT) в виде самой первой страницы крупнейшей онлайн-энциклопедии. Ее сделал основатель Википедии Джимми Уэйлс 15 января 2001 года. Запись состояла из единственной фразы «Hello, World!» («Здравствуй, мир!»). Токен продали за 750 тысяч долларов.

Также с молотка ушел личный iMac Уэйлса, на котором он сделал ту самую запись. Компьютер продали за 187,5 тысячи долларов. Покупатели обоих лотов не разглашаются.

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