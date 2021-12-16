«В магазине есть камеры видеонаблюдения, но никакого дела на ублюдка-ябатьку не завели» 3 16.12.2021, 15:02

5,880

Константин Яковлев

Фото: Прессбол

Экс-тренер «Витязя» эмоционально отреагировал на происходящее в Беларуси.

Экс-тренер «Витязя» Константин Яковлев написал эмоциональный пост после смерти тренера по бодибилдингу Антона Кочанова.

«Самое сложное в тюрьме, это не условия содержания, самое сложное, это не терять веру и гнать мысли от себя, что ты не выйдешь.

Вчера случились две вещи, которые меня заставляют еще больше ненавидеть этот режим преступников:

Сергей Тихановский – 18 дет, Николая Статкевича – 14 лет, Игоря Лосика – 15 лет, Артема Сакова – 16 лет, Владимира Цыгановича – 15 лет, Дмитрия Попова – 16 лет.

Скончался тренер по бодибилдингу Антон Кочанов.

В магазине, где есть камеры видео наблюдения! Никакого уголовного дела на ублюдка, ударившего Антона, не заявили. После которого он на 2 недели впал в кому, после чего умер, а выродока уже успели яБатьки назвать патриотом...

Сил родным и близким политзаключенных! Соболезнования родственникам Антона! Вечная память», – написал Яковлев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».