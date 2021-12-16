Аэропорт Хельсинки теперь можно назвать своим именем 16.12.2021, 15:09

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Фото: Finavia

Аэропорт Хельсинки стал первым аэровокзалом в мире, где реализовали подобный проект.

Любой желающий теперь может присвоить аэропорту Хельсинки свое имя. Для этого достаточно ввести его на специальном сайте, пишет «Евро пульс».

Имя появится на официальном табло на фасаде аэропорта в течение нескольких минут после ввода. Оно «провисит» там до тех пор, пока кто-нибудь другой не захочет переименовать аэропорт в честь себя.

Аэропорт Хельсинки стал первым аэровокзалом в мире, где реализовали подобный проект. Таким образом сотрудники аэропорта решили поблагодарить пассажиров за его использование.

В марте этого года аэропорт Хельсинки был признан одним из лучших по эпидемиологической безопасности аэропортов стран ЕС в период пандемии.

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