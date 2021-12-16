Что посмотреть и чему удивиться в Изабелине? 16.12.2021, 15:16

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Вариант интересного путешествия на один день в Волковысский район.

В это раз intex-press.by побывалив очень колоритной деревне Изабелин, расположенной в Волковысском районе, на границе Гродненской и Брестской областей. Это старинное местечко многих религий.

Как добраться

Изабелин находится на трассе Гродно-Ивацевичи, в 23 км от Волковыска. Рядом с деревней несколько раз на день проходят автобусы Гродно-Брест и Брест-Гродно. Но удобнее всего сюда приехать на машине.

Что посмотреть

Название этого населенного пункта связанно с женским именем Изабелла! Деревня упоминается в документах с начала 16 века. В 18 веке поселок перешло в собственность политическому деятелю Речи Поспалитой Яну Флемингу, который в 1750 году переименовал деревню в Изабелин — в честь своей дочери Изабеллы Чарторыйской. Кстати, позже она станет матерью знаменитых князей Адама и Константина Чарторыйских.

Сегодня главными достопримечательностями Изабелина являются старинные храмы разных религий, которые мирно соседствовали рядом друг с другом.

Самая интересная история у костела Святых апостолов Петра и Павла, очень красивого храма, построенного в переходе от барокко к классицизму в 1788 году. Храм изначально возводился как кальвинистский сбор (Кальвинизм — направление протестантизма). В нем свои богослужения проводили также и лютеране (Лютеранство — одно из наиболее старых протестантских течений в христианстве, созданное вначале 16 века немецким богословом Мартином Лютером).

Откуда в 18-ом веке в маленькой деревне появились кальвинисты?

Оказывается, что вместе с Флеменгами Изабелином владел и шляхетны род Грабовских, который исповедовал кальвинизм. И в 1778 году граф Грабовский построил в Изабелине каменный кальвинистский храм. Есть исторические сведения, что Изабелине была даже резиденция кальвинистского епископа, здесь происходили кальвинистские синоды со всего Великого Княжества Литовского.

Первый же католический костел в Изабелин был построен только в 1935 году, но 23 июня 1941 года, во время боевых действий храм сгорел. Поэтому католические верующие вместе с протестантами стали молится в кальвинистском сборе. Позже протестанты перешли в католичество, а храм был передан католической церкви. В 1968 году костёл был закрыт, а после был частично разрушен во время пожара. В 1989 году здание вернули верующим и они его восстановили.

Кстати, недалеко от места, где находился сгоревший деревянный костел осталась католическая плебания, двор которой украшают статуи святых.

Совсем рядом с местом сгоревшего костела, да и недалеко от бывшего кальвинистского сбора, находится православная церковь Святого Михаила Архангела. Она была построена в 1778 году как греко-католический храм в стиле виленского борокко. В 1839 году после ликвидации унии храм передали православным. В 1863 году от удара молнии в колокольню здание загорелось, и было повреждено, но в том же году оперативно восстановлено.

Это еще не все культовые сооружения в Изабелине! Недалеко от церкви и костела, за местным магазином расположилась изабелинская синагога. Она также построена в 18 веке, но к сожалению, ныне не действует. По словам местных жителей, за советским временем в здании синагоги располагался бар, а сейчас здание находится в стадии консервации.

Кроме этого, в Изабелине есть старинные кладбища, река Хоружевка, памятники советским войнам и уроженцам волковысской земли павших в боях Второй Мировой Войны, и мемориальная доска в честь героя Советского Союза лётчика Николая Абрамчука, рождённого в деревне Романовка, что неподалёку от Изабелина.

Где перекусить

Точек общепита здесь нет. Есть продуктовый магазин, где можно купит еду. Поэтому лучше всего взять поесть с собой или заехать перекусить в Волковыск.

B Изабелине неплохо получаются фото рядом с церковью и костелом. Также можно прогуляться по деревне – здесь встречается стильная старинная застройка.

Итог

Два действующих храма основных религий Беларуси в Изабелине, изначально были построены как храмы других конфессий. Сюда нужно приехать, чтобы посмотреть их, а также старинную синагогу. Здесь отражается частичка белоруской истории, где мирно соседствовали разные религии. А то что деревня названа в честь красивого женского имени – только добавляет романтики и шляхетности!

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