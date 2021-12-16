Поставки российского газа в Европу рухнули до минимума за шесть лет 12 16.12.2021, 15:32

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Фото: ТАСС

Газопровод «Ямал-Европа» был остановлен полностью и впервые за четверть века.

Поставки российского газа в Европу остаются на четверть ниже зимней нормы, несмотря на поручени президента Владимира Путина наполнить пустующие хранилища «Газпрома» в Германии.

В декабре Россия прокачивает в страны ЕС 440 млн кубометров в сутки, что лишь немногим больше ноябрьского показателя в 423 млн кубов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику «Газпрома».

Для сравнению: в 2018-19 гг зимний экспорт достигал 540-600 млн кубометров в день.

Общий экспорт российского газа достиг 178 млрд кубометров к середине декабря, превысив прошлогодний на 4,8%. Однако весь дополнительный объем ушел в Китай (10,2 млрд кубометров) и Турцию, которая увеличила закупки до 5-летнего максимума (26 млрд кубов).

Поставки в Евросоюз тем временем упали до минимума с 2015 года. Если в оставшиеся до конца года дни «Газпром» не повернет вентиль, то суммарный экспорт в Европу составит лишь 145,5 млрд кубометров. Это на 14 млрд кубов меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда спрос в ЕС рухнул на фоне ограничительных мер и остановки промышленности.

Если же сравнивать с доквидными 2018-19 гг, то спад экспорта достигает 18%, или 30-32 млрд кубометров в пересчете на годовой объем.

Примерно такого количества газа не хватает в европейских хранилищах, заполненность которых в этом году упала до исторического минимума. «В ПХГ не закачали нужный объем до 27 миллиардов, у них там дырка получается», - описывал Путин свое видение ситуации в сентябре.

«Газпром», напомним, начал сокращать прокачку в Евросоюз с июля, когда в подвешенном состоянии оказалась судьба многострадального проекта «Северный поток-2». В августе суд ФРГ отказался выводить газопровод из-под норм Третьего энергопакета ЕС, которые запрещают «Газпрому» использовать больше половины мощностей трубы. Ответом российской компании стало полное прекращение продаж газа на спотовом рынке и сокращение прокачки через Украину и Польшу.

С сентября «Газпром» перестал бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, а с октября стал выкупать только треть доступного объема по трубопроводу «Ямал-Европа», соединяющему западносибирские месторождения с потребителями в ФРГ.

В ноябре этот газопровод был остановлен полностью и впервые за четверть века своей истории четыре дня подряд работал в реверсном режиме: вместо прокачки в Германию, газ шел в обратном направлении - в Польшу.

Уровень запасов в газовых хранилищах Германии опустился ниже 60%, заявил в четверг директор ассоциации операторов подземных хранилищ газа ФРГ (INES) Себастьян Блешке.

Это «исторически низкий уровень» , подчеркнул он, добавив, что поскольку зима впереди газ придется экономить.

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