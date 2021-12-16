Какие услуги и товары в ноябре дорожали быстрее всего 4 16.12.2021, 15:40

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Лукашисты уже не могут скрыть растущую инфляцию.

Что из товаров и платных услуг в ноябре в годовом выражении дорожало быстрее всего? Это видно даже из официальной статистики, приведенной Нацбанком Беларуси в очередном обзоре инфляции, пишет myfin.by.

В Беларуси в ноябре 2021 года годовой прирост потребительских цен составил 10,3%. Базовая инфляция, по данным Нацбанка, в ноябре была выше, чем в октябре (9,6%), и составила 9,9%. На том же уровне этот показатель был в сентябре (9,9%).

Относительно октября этого года потребительские цены в ноябре выросли на 0,5%.

Данные по регулируемым ценам и тарифам к соответствующему месяцу предыдущего года выглядят так:

Рост сезонных цен – на плодоовощную продукцию – несколько замедлился и был не столь значительным, как в октябре:

Максимальные и минимальные темпы прироста свободных цен и тарифов в ноябре 2021 года в годовом выражении составили:

В пятерку товаров и услуг, на которые в ноябре регулируемые цены в годовом выражении росли быстрее всего, вошли:

- услуги по охране жилищ,

- топливо,

- лекарственные препараты,

- услуги пассажирского транспорта,

- табачные изделия.

Минимальные темпы прироста регулируемых цен и тарифов в ноябре в годовом выражении были на товары и услуги:

- страхование легкового автотранспорта,

- дрова,

- торф,

- услуги связи,

- крепкие алкогольные напитки.

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