Конгресс США выделил $300 миллионов на поддержку Вооруженных сил Украины 5 16.12.2021, 15:47

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Одобрен оборонный бюджет на следующий год.

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, в нем заложено $300 миллионов на поддержку Вооруженных сил Украины. Принятый документ направили на утверждение президенту США Джо Байдену, сообщает The New York Times.

Расходы на военные нужды в 2022 году власти США оценили в $770 миллиардов. Это на пять процентов больше, чем в прошлом году. $4 миллиарда из бюджета планируется направить на поддержку Европейской оборонной инициативы, $150 миллионов – на оборону стран Балтии.

В военном бюджете на следующий год не предусмотрены санкции в отношении российско-германского газопровода "Северный поток – 2".

Группа сенаторов-республиканцев представила 15 декабря законопроект о введении этих санкций в случае широкомасштабного вторжения России в Украину и о существенном увеличении помощи Киеву в сфере безопасности. Законопроект предусматривает финансирование закупки вооружений, обучения и реформ в оборонной сфере в Украине. В общей сложности сенаторы предлагают выделить на это еще $450 миллионов.

В 2021 году США выделили Украине около $450 миллионов "на задачи обеспечения безопасности", в частности, в октябре Соединенные Штаты передали Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Поставки вооружения Украине начались несколько лет назад. В Вашингтоне подчеркивают, что это орудие может быть использовано в зоне конфликта, однако, как настаивают в Пентагоне, только в оборонительных целях.

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