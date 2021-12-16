Лукашенко испугался «заговора умных» 16 16.12.2021, 15:54

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Таракан бредил на собранном из-за санкций совещании.

Лукашенко сегодня на совещании о «противодействии санкционным мерам» заявил об опасности, исходящей для его власти от «умных руководителей».

«Разберитесь особенно с руководителями: слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что меня удивляет (это больше всего в Минске): руководители учреждений здравоохранения. Уж слишком много «умных» там появилось, которые готовы за премьер-министра работать, за главу администрации, руководителей парламента - за всех готовы работать», - цитирует безумного Таракана БелТА.

Узурпатор также отметил, что среди руководящих кадров почти не осталось преданных ему людей: «кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек».

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