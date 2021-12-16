Размножается в бронхах в 70 раз быстрее: «Омикрон» сравнили с «Дельта» 3 16.12.2021, 15:59

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Данные были получены медиками из Гонконга.

Исследование, проведенное командой из Университета Гонконга, показывает, что COVID-вариант Омикрон размножается в бронхах примерно в 70 раз быстрее исходной и Дельта-версии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, такое свойство Омикрона может привести к более легкой передаче инфекции.

Вместе с тем, в легких новый вариант размножается в 10 раз медленнее, что может быть индикатором менее тяжелого течения заболевания.

Данные были получены в результате экспериментов с использованием образцов легочной ткани, взятых у пациентов во время операции. Официальный отчет результатов находится на экспертной оценке для публикации и не был выпущен опытной группой.

По словам руководителя исследования доктора Майкла Чан Чивая, результат следует интерпретировать с осторожностью, ведь тяжесть заболевания определяется не только репликацией вируса, но иммунным ответом каждого человека.

Он отметил, что, заражая гораздо больше людей, вирус может вызвать более серьезное заболевание и смерть, даже если сам вирус может быть менее патогенным.

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