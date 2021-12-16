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В Тбилиси у посольства Беларуси прошла акция солидарности

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  • 16.12.2021, 16:06
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В Тбилиси у посольства Беларуси прошла акция солидарности

Фотофакт.

Белорусы протестуют против приговоров политзаключенным.

В Тбилиси собрались сегодня возле посольства Беларуси в Грузии на акцию поддержки политзаключённых, сообщает телеграм-канал «Нашая хваля».

Активисты поддержали Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Артема Сакова, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича и Игоря Лосика и всех остальных, кто незаконно находится сейчас в неволе.

Напомним, что в следственном изоляторе Гомеля 14 декабря (огласили незаконный приговор ) по «делу Тихановского».

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