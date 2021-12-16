В Тбилиси у посольства Беларуси прошла акция солидарности

В Тбилиси у посольства Беларуси прошла акция солидарности1
- 16.12.2021, 16:06
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Фотофакт.
Белорусы протестуют против приговоров политзаключенным.
В Тбилиси собрались сегодня возле посольства Беларуси в Грузии на акцию поддержки политзаключённых, сообщает телеграм-канал «Нашая хваля».
Активисты поддержали Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Артема Сакова, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича и Игоря Лосика и всех остальных, кто незаконно находится сейчас в неволе.
Напомним, что в следственном изоляторе Гомеля 14 декабря (огласили незаконный приговор ) по «делу Тихановского».