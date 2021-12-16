В Германии исключили решение по «Северному потоку-2» до июля 2022 года 10 16.12.2021, 16:25

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Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию газопровода.

Решения по сертификации газопровода «Северный поток-2» в первой половине 2022 года не ожидается. Об этом заявило Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA), передает Bloomberg (перевод - РБК).

Как сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора.

«Это не в наших руках», — сказал он, но пообещал, что процесс сертификации, приостановленный в ноябре, возобновят, когда требования будут выполнены. Речь идет о том, что оператор должен создать отдельную компанию, которая возьмет на себя управление немецким участком «Северного потока-2»

Как сообщили в пресс-службе оператора проекта, компании Nord Stream 2, решение о временной приостановке сертификации было принято «в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2». «Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям», — говорится в сообщении.

Комментировать детали процедуры, ее сроки и влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию в Nord Stream 2 отказались.

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