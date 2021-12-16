Шесть ретро-фильмов про Новый год и Рождество 2 16.12.2021, 16:32

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Один из них - «Гремлины» 1984 года.

С Новым годом и Рождеством уже давно ассоциируется несколько фильмов, список которых практически неизменен. Это и "Ирония судьбы, или С легким паром!", и "Один дома", и "Реальная любовь". Традиционно праздничные фильмы милые, позитивные и настраивают на правильное новогоднее настроение, пишет сайт focus.ua.

Гремлины (Gremlins, 1984)

Фильм, в котором милые пушистые существа, называемые могвай, становились склизкими вредными гремлинами, превращающих жизнь жителей маленького городка в ад на Рождество, упорно называется фильмом ужасов. Хотя, скорей это черная комедия. Снял фильм Джо Данте, режиссер таких хорроров, как "Пираньи" и "Вой", а сценарий написал Крис Коламбус — режиссер "Одного дома". Это – современная интерпретация мифов о коварных гремлинах, которые живут ради того, чтобы разрушать все вокруг себя. К слову, во время Второй мировой войны именно гремлинам приписывались неполадки в военной технике.

По сюжету, подросток Билли Пельтцер получает в подарок от своего отца на Рождество милого Гизмо, которому нельзя контактировать с водой и есть после полуночи. И, конечно же избежать этих запретов у героев не получится, что и повлечет за собой непредсказуемые последствия.

Фильм изобилует черным юмором, сатирой на Рождество и проявлениями поп-культуры, увлекательным сюжетом и отличными спецэффектами. А Гизмо — главный герой фильма, с 1984 года не выходит из моды, оставаясь одним из самых узнаваемых персонажей в киноиндустрии.

Крепкий орешек (Die Hard, 1988)

Причем в этом случае фильмы лучше брать оптом, и не ограничиваться только первым "Крепким орешком". Сиквел, как м знаем, не менее увлекательный и очень рождественский. Герой Брюса Уиллиса снова спасает праздник и человеческие жизни.

Однако первый "Крепкий орешек" задал тон для боевиков на долгие годы. Здесь все стандартно, как в рыцарской саге: есть харизматичный злодей (Алан Рикман), есть немного нелепый, но очень смелый хороший парень (Брюс Уиллис), имеется даже условная прекрасная принцесса, которую спасает главный герой, — его жена (Бонни Беделиа).

"Крепкий орешек" стал буквально хрестоматийным боевиком на долгие годы и приобрел статус культового. Просто даже потому что, он перевернул рождественскую историю с ног на голову: уютное Рождество у камина в кругу семьи превратилось в корпоративную вечеринку в небоскребе. В то время, как снежная погода, в этом случае была и вовсе исключена из "уравнения", а обмен подарками сменился напряженным противостоянием добра и зла. После этого фильма Уиллис стал супер-звездой, Рикман очень удачно дебютировав в Голливуде, стал знаменитостью мирового масштаба, а создатели отсняли еще четыре сиквела.

Плохой Санта (Bad Santa, 2003)

В рождественских фильмах Санта Клаус традиционно предстает в образе доброго дедушки, который дарит детям подарки и бороздит небо на санях с оленями. Но режиссер Терри Цвигофф решил, что эта история несколько банальна и уже всем поднадоела. Поэтому он снял фильм с Билли Бобом Торнтоном в главной роли.

Его Санта не любит Рождество, терпеть не может свою работу и своего напарника, но зато умеет вскрывать сейфы, много пить и, как это не удивительно, даже способен проявить сочувствие. Фильм стал культовым и обзавелся сиквелом. Впрочем, "Плохого Санту 2" критики не оценили, заявив, что его и вовсе не нужно было снимать.

Бесконечно циничная, смешная и немного трогательная черная комедия "Плохой Санта" идеально подойдет тем, кто устал от рождественской мишуры.

Санта на продажу (Rare Exports, 2010)

Пожалуй, самый оригинальный рождественско-новогодний фильм, который сочетает в себе жанры фэнтези, ужасов, комедии и даже боевика. Сняли его в Финляндии, где, по легенде, в сказочной Лапландии и обитает подлинный Санта Клаус (или по-фински Йоулупукки).

Впрочем, финский взгляд на главного праздничного персонажа весьма оригинален. Он злой и спит вечным сном в огромном кургане. А один из его подручных эльфов выбирается на свободу и терроризирует всю округу, похищая электроприборы, оленей и детей.

Предприимчивые финские оленеводы с помощью динамита избавляются от зловещего Санты, а его "эльфов" достают из-под земли, устраивают им курс переподготовки и отправляют за рубеж на экспорт в качестве "подлинных лапландских Санта Клаусов".

Крампус (Krampus, 2015)

Режиссер Майкл Догерти решил "испортить" Рождество, вытащив на свет легенду про мрачного и злобного Крампуса – рогатого чудовища, который сопровождает Святого Николая, и пока святой одаривает послушных детей подарками, похищает и наказывает тех, кто плохо себя вел.

По сюжету, в лапы Крампуса попадают члены семьи Энджел, которые традиционно собираются на Рождество, хоть, на самом деле не слишком все этому рады.

Ясно, что ничего хорошего из этого собрания не получится, ведь все они не слишком послушно себя вели. А у Крампуса огромный арсенал кошмарных идей. Например, он может оживить и сделать кровожадными даже пряничных человечков.

Рождество на двоих (Last Christmas, 2019)

Фильм со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк. И предстала она в нем не в образе суровой и беспощадной "матери драконов", а в виде персонажа, который по ее собственному признанию, больше напоминает ее саму. Эмилии досталась роль наивной, закомплексованной и замкнутой девушки, которая работает продавцом в магазине рождественских подарков, для чего ей приходится переодеваться в сказочного эльфа. Девушка все время все портит и принимает неправильные решения.

Однако все меняется, когда она встречает симпатичного и обаятельного Тома, который немедленно завоевывает ее сердце.

Это была бы обычная романтическая рождественская история, но это все-таки британский фильм и к написанию сценария приложила руку сама Эмма Томпсон, которая исполнила в картине одну из главных ролей. Так что фильм получился в меру грустным, забавным, сказочным и, конечно, романтичным. Словом, это отличная альтернатива уже сложившемуся списку праздничных фильмов.

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