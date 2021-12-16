Форум свободной России: Призываем мировое сообщество приступить к конкретным мерам противодействия ошалевшим диктаторам 6 16.12.2021, 16:40

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Опубликована резолюция по поводу заявления Лукашенко о принадлежности Крыма РФ.

Форум свободной России опубликовал резолюцию по поводу заявления Лукашенко о принадлежности Крыма России:

- Мы, участники XI Форума свободной России, выражаем свой категорический протест против заявления Лукашенко, в котором тот фактически признал правомерной аннексию Крыма путинской Россией, утверждая, что Крым де-факто и де-юре стал российским. Больше того, Лукашенко пошел еще дальше, заявив, что намерен совместно с российским диктатором посетить оккупированный Крым.

Долгое время Лукашенко, опасаясь за свою власть и пытаясь уклониться от поглощения Беларуси Россией, не признавал аннексию Крыма. Однако, проиграв выборы в Беларуси и столкнувшись с мощнейшей волной протеста после фальсификации президентских выборов и фактической узурпации власти, он осознал, что единственным его спасением может стать только путинский режим, и без оглядки бросился в объятия своего побратима-диктатора.

После этого у Лукашенко уже не было другого выхода, кроме как признать Крым российским, тем самым согласившись с незаконной аннексией и оккупацией полуострова.

Форум свободной России неоднократно высказывал свою позицию по поводу событий, развернувшихся после фальсификации выборов в Беларуси и фактической узурпации власти, выражая свою поддержку белорусскому протестному движению и не признавая легитимность режима Лукашенко.

Лукашенко не является легитимным главой Беларуси. Он — узурпатор, фактически захвативший власть и удерживающий ее исключительно силовым путем. Его заявления не отражают волю граждан Беларуси и не могут порождать юридически значимые последствия.

Заявление Лукашенко о признании Крыма российским не может считаться официальной позицией Республики Беларусь. После фактического отстранения Лукашенко от власти эти заявления будут дезавуированы, а Беларусь вновь станет полноправным членом цивилизованного мирового сообщества.

Вместе с тем необходимо отметить, что диктаторские режимы, закрепившиеся в России и Беларуси, все больше сближаются, формируя единое пространство тоталитаризма от Бреста до Владивостока. Эти тенденции находят свое отражение и в личных отношениях обоих диктаторов, и в процессах все более глубокой интеграции России и Беларуси в рамках так называемого "союзного государства", что не может не вызывать тревогу. Милитаристская раскачка, осуществляемая сейчас обеими диктатурами, угрожает уже не только безопасности граждан России и Беларуси, но и международному сообществу.

Перед нами явственно встает угроза новой большой войны. Каждый день нахождения Лукашенко у власти увеличивает риск такой войны.

Пока еще не поздно, мы призываем мировое сообщество как можно жестче отреагировать на последнее заявление Лукашенко и приступить к конкретным мерам противодействия ошалевшим от безнаказанности диктаторам.

Западный мир должен наконец осознать, что в руках у него находится мощнейший инструмент давления на режимы Путина и Лукашенко путем введения жестких экономических санкций и ареста средств, выводимых диктаторами и их приближенными за пределы России и Беларуси.

Участники XI Форума свободной России

2 декабря 2021 г. Вильнюс

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