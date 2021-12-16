«Корень проблем – в состоянии всей системы»3
- 16.12.2021, 16:47
- 5,208
Мнение работника одного из ЖКХ.
Вот такое письмо телеграм-канал «Баста!» получили от читателя:
- Уважаемые белорусы! Будьте любезны не оскорблять своих единомышленников, в каких бы отраслях они не работали. Тем более не в министерствах, а в подчинённых им организациях. Я сейчас работаю в ЖКХ. Проблемы есть, но нам кажется, не очень верно трактуются их настоящие причины. Корень проблем – не в раздолбайстве работников ЖКХ и других сфер, а в болезни всей системы. Некоторые вопросы закрыть без денег и техники невозможно. Ни того, ни другого просто нет. Я полностью разделяю взгляды свободных белррусов и переживаю за будущее нашей страны.
Неплохо было бы, если бы очередная статья об эпик фэйле системы ЖКХ начиналась примерно так: «Так как министерство ЖКХ в очередной квартал не выделило ни копейки денег своим подчинённым организациям, тем ничего не остаётся, как мыть подъезды, а кипяток с трубы валит уже не первую неделю».
Можно еще так: «Так как в Министерстве ЖКХ потребовалось ввести ещё одну должность для любовницы одного из замов, то в Бресте пришлось сократить 8 дворников, а территория уборки к сожалению не сократилась. Так и живём».
Нам вместе жить в этой стране и решать насущные вопросы. Будем благодарны, если вы нас услышите.