Беларусь - единственная страна в мире, где за решеткой больше женщин-сотрудниц СМИ, чем мужчин 5 16.12.2021, 17:11

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Беларусь попала в первую пятерку стран по количеству журналистов за решеткой.

Об этом пишет «Deutsche Welle» со ссылкой на организацию «Репортеры без границ». Кроме того, наша страна оказалась единственной в мире, где заключенных женщин – сотрудниц СМИ, больше, чем мужчин.

Число журналистов, арестованных за свою профессиональную деятельность по всему миру, достигло пиковых показателей в 2021 году. Сейчас за решеткой находятся 488 сотрудников СМИ, что на 20% больше, чем в прошлом году. Такие цифры приводит организация «Репортеры без границ» в своем ежегодном отчете. Такое увеличение связано с ухудшением ситуации в Беларуси, Мьянме и Китае.

В Беларуси количество журналистов, пострадавших от преследований, за год выросло в 4,5 раза – в прошлом году арестованных сотрудников СМИ было 7, сейчас – 32.

Еще одна особенность Беларуси в том, что мы – единственная страна, где в заключении больше женщин-сотрудниц СМИ (17), чем мужчин (15). Они составляют 9 из 20 профессиональных журналистов и 8 из 9 сотрудников СМИ, таких, как директор, менеджер или юрист.

«Репортеры без границ» отмечают, что эти цифры свидетельствуют о том, что белорусский режим отказался от «традиционной патриархальной терпимости в отношении женщин», так как женщины сыграли ведущую роль в прошлогодних протестах.

Первыми из осужденных в Беларуси журналистов стали журналистки Екатерина Андреева и Дарья Чульцова.

В целом, согласно «Репортерам без границ», за последние четыре года в мире число осужденных женщин-представительниц СМИ, выросло в два раза и достигло 60.

На первом месте в мире по количеству заключенных журналистов – Китай (127 человек). В Мьянме после массовых протестов 2021 года за решеткой оказались 52 журналиста. В пятерке стран с наибольшим количеством арестованных журналистов также Вьетнам (43) и Саудовская Аравия (31).

За год по всему миру погибли 46 журналистов (42 мужчины и 4 женщины). Из них 30 стали жертвами умышленного убийства, 16 погибли при исполнении служебных обязанностей. «Репортеры без границ» отмечают, что это самый низкий показатель за почти 20 лет.

Самыми опасными странами для журналистов в этом году стали Мексика, Афганистан, Индия, Йемен, Пакистан.

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