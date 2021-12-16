Генсек НАТО: Россия продолжает сосредотачивать войска на границе с Украиной 10 16.12.2021, 17:14

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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг встретился сегодня с президентом Украины в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Россия продолжает сосредотачивать войска на границе с Украиной. Признаков деэскалации нет», - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который сегодня встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает «Польское радио».

Глава Североатлантического альянса призвал Россию к возвращению на пути дипломатии и снижению напряженности в регионе.

«За дальнейшую агрессию в отношении Украины Россия заплатит высокую цену», - сказал Йенс Столтенберг. Он также отклонил требования Россия ограничить поддержку Украины.

«Не будет никаких компромиссов в вопросе сотрудничества НАТО с Украиной. В данном случае агрессором является Россия, которая должна изменить свое поведение», - сказал Йенс Столтенберг. Одновременно глава НАТО подчеркнул, что сотрудничество с Украиной носит оборонный характер и не нацелено против России.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе предупредил об ответе Украины в случае эксклации агрессии со стороны России.

По словам украинского президента, большинство европейских лидеров понимает и поддерживает позицию Украины.

«Важно, чтобы Россия поняла, какой будет цена(эскалации. Утрата человеческих жизней по обеим сторонам. Одновременно мы верим, что дипломатический формат переговоров победит», - заявил Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждение, что концентрация войск России на границе с Украиной не имеет под собой оснований. «Это провокационные действия, ведущие к дестабилизации и угрожающие безопасности в Европе», - сказал глава НАТО.

Йенс Столтенберг заверил Киев в дальнейшей поддержке суверенитета и целостности территории Украины со стороны Североатлантического альянса.

«Мы не признаем нелегальной аннексии Крыма Россией. Как все суверенные государства, Украина имеет право защищаться. НАТО по-прежнему будет оказывать Украине практическую поддержку», - сказал Столтенберг, перечислив в этом контексте совместные учения и поставку военного оснащения.

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