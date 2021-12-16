Какая погода ждет белорусов на выходных? 16.12.2021, 17:20

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Прогноз на 17-19 декабря.

17 декабря погодные условия в стране будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Финского залива. Облачно с прояснениями, пишет сайт pogoda.by.

Во многих районах страны пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -1..+5°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

18 декабря ночью погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы, днем ожидается перемещение атмосферного фронта с Латвии. Облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики прогнозируются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). В отдельных районах страны ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем -2..+4°С.

19 декабря погоду будут формировать фронтальные разделы, связанные с циклоном, смещающимся со Скандинавии на северо-запад ЕТР. Облачно с прояснениями. Временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром

в отдельных районах республики ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, утром и днем местами по юго-западу страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем -2..+4°С.

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