Польша смягчила требования въезда в страну 3 16.12.2021, 17:26

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Тест на COVID-19 можно будет сдать в течение трех часов после пересечения границы.

С 15 декабря людям, которые въезжают в Польшу из стран вне Шенгенской зоны, надо было сдавать тест на COVID-19. Проверку нужно пройти не более чем за 24 часа до поездки. А сегодня польский Минздрав сообщил, что это требование будет смягчено — тест можно будет сдать в течение трех часов после пересечения границы, сообщает zerkalo.io.

С 15 декабря в Польше ввели новые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Каждый человек перед прибытием в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны должен сдать тест на COVID-19. Тест нужно сделать не более чем за 24 часа до поездки. Вакцинация не освобождает от тестирования, также как факт того, что человек переболел ковидом.

Это требование в первую очередь отразилось на дальнобойщиках, которые стояли перед белорусско-польской границей и ожидали оформления.

Сегодня на пресс-конференции представитель министра здравоохранения Войцех Андрусевич объявил о внесении поправок в постановление о тестировании на COVID-19.

Теперь также можно будет сдать тест в течение трех часов после пересечения границы. Андрусевич признал, что выполнить это требование людям не так непросто. В некоторых странах получить тесты труднее, или их надежность сомнительна.

К примеру, сейчас пассажиры могут сделать тест прямо в аэропорту, еще до пересечения границы с Польшей. Но здесь тоже есть проблема — длинные очереди на тесты и толпы. Отсюда и решение — разрешить провести тест вскоре после отъезда из аэропорта.

Еще одно изменение — освобождение от обязанности тестирования сотрудников транспортной отрасли. Это будет касаться, в частности, водителей грузовиков, которые регулярно пересекают восточную границу в рамках своей работы. Также это относится к сотрудников авиакомпании LOT, которые работают на самолетах и возвращаются из-за пределов Шенгенской зоны.

Андрусевич сообщил, что изменения согласовывались с министром инфраструктуры и LOT в течение двух дней.

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