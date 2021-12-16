В Сербии протестующие добились своего 1 16.12.2021, 17:46

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После протестов власти отказались от спорных планов по добыче лития.

Местные власти на западе Сербии после протестов экоактивистов приостановили план, который позволит горнодобывающему гиганту Rio Tinto эксплуатировать литиевый рудник. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Ожидалось, что добыча начнется в ближайшее время, но городской совет в Лознице проголосовал за приостановление регионального плана развития, позволявшего добывать литий. Голосование прошло после приостановки на прошлой неделе двух ключевых законов в парламенте Сербии, которые, по словам экологов, помогут транснациональной добывающей компании начать добычу.

В течение трех выходных тысячи протестующих в Белграде и других частях Сербии блокировали главные дороги и мосты, чтобы противостоять плану Rio Tinto запустить в Сербии добычу лития на сумму 2,4 миллиарда долларов. Протесты стали самым большим вызовом для все более автократического правления президента Сербии Александра Вучича.

"Будет ли рудник, зависит от людей (в западной Сербии) и исследования по оценке влияния на окружающую среду. Это два условия, о которых президент (Вучич) заявил раньше", – сказала премьер-министр Ана Брнабич.

Хотя Rio Tinto заявила, что будет соблюдать все стандарты защиты окружающей среды, организаторы протестов утверждают, что добыча лития может нанести долговременный экологический ущерб рекам и сельскохозяйственным угодьям в регионе.

Литий, используемый в аккумуляторах для электромобилей, считается одним из наиболее востребованных металлов будущего, поскольку мир переходит на возобновляемые источники энергии.

Сербия сталкивается с дефицитом электроэнергии, и Вучич проигнорировал призывы Евросоюза сократить выбросы CO2 и пообещал продолжать и даже расширять добычу угля для электростанций.

Экологи расстроены отсутствием реакции сербского правительства на рост загрязнения в стране.

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