Что известно о вакцине «КовиВак», которую одобрили к применению в Беларуси? 3 16.12.2021, 17:51

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«КовиВак» нужно вводить два раза с интервалом в несколько недель.

В Беларуси разрешили применять еще одну российскую вакцину против коронавируса — «КовиВак». Минздрав сообщил, что во все области страны уже отправили более 300 тысяч доз. Zerkalo.io рассказывает, что такое «КовиВак» и какие данные об эффективности вакцины существуют.

«КовиВак» зарегистрировали в России 19 февраля 2021 года. Вакцину создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Центр Чумакова существует с 1957 года, разработал собственные вакцины против полиомиелита, клещевого энцефалита, желтой лихорадки и бешенства.

Первоначально вакцину хотели назвать «ЧуВак» (по названию центра Чумакова), о чем неоднократно рассказывали ее разработчики. Однако от этой идеи в итоге отказались.

Принцип действия хорошо известен

Особенность «КовиВак» в том, что это инактивированная цельновирусная вакцина. Это значит, что в ней содержится целый коронавирус, убитый при помощи специального вещества. Действие вакцины основано на том, что после введения иммунная система человека распознает белки вируса (вещества, из которых он состоит). Вакцина вызывает иммунную реакцию, и в организме вырабатываются антитела против разных белков. Так как вирус в вакцине инактивирован (уничтожен), он не может заражать клетки человека, размножаться и вызывать заболевание.

В Беларуси уже используется похожая вакцина — это китайская Vero Cell от компании Sinopharm. Она тоже содержит инактивированный коронавирус. Вакцины с этим принципом действия очень распространены, хорошо изучены и их давно используют против других инфекций: это большинство вакцин против гриппа, бешенства, полиомиелита, гепатита А. Работают они не только против вирусных, но и против бактериальных инфекций: например, чумы и холеры.

Вакцина «Спутник V», которая тоже применяется в Беларуси, работает совсем по-другому. В ней используется вирусный вектор — своеобразный «чертеж» для клеток живого организма. В нем содержится информация для клеток человека, которую они считывают и начинают самостоятельно производить такой же белок, как и у настоящего вируса. Иммунная система человека распознает этот белок и вырабатывает к нему специфические антитела. В последующем, когда в организм попадает уже настоящий вирус, иммунная система обнаруживает в нем такой же белок, и уже «знает», как с ним бороться.

«КовиВак», как и другие вакцины, доступные в Беларуси, нужно вводить два раза с интервалом в несколько недель.

Эффективность неизвестна

Клинические исследования «КовиВак» (испытания на людях) сейчас находятся в третьей, заключительной фазе. В ней должны принять участие 32 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет. Исследование должно завершиться 30 декабря 2022-го.

Первая и вторая фазы клинических исследований прошли в России ранее в этом году. Их результаты все еще не опубликованы ни в одном рецензируемом научном журнале. Единственное исследование «КовиВак» раскрывает подробности испытаний на животных: мышах, морских свинках, мартышках и сирийских хомяках. Работа опубликована 9 сентября в журнале Emerging Microbes & Infections. Его авторы утверждают, что у испытуемых сирийских хомяков вакцина вызвала устойчивый иммунный ответ.

Говоря об эффективности вакцины, директор центра Чумакова сообщал, что антитела выработались у 85% участников клинических испытаний. Однако важно понимать, что 85-процентная выработка антител не равна такой же эффективности вакцины. Эффективность — это то, насколько хорошо вакцина предотвращает такие вещи, как заражение, заболевание, госпитализацию и летальный исход. Такие данные о «КовиВак» отсутствуют, так что говорить о ее эффективности можно будет только после завершения третьей фазы клинических испытаний и публикации результатов.

Несмотря на это, вакцина применяется в России с февраля 2021, на нее неоднократно возникал повышенный спрос. В конце августа центр Чумакова приостанавливал производство препарата для модернизации оборудования. Особенность инактивированных вакцин в том, что их нельзя производить так же быстро, как другие: для них требуется вырастить живой вирус. Для этого необходима отдельная лицензия, которая есть только у ограниченного числа лабораторий.

Побочные эффекты

Инактивированные вакцины вроде Vero Cell или CoronaVac часто выбирают из-за распространенного мнения, что они вызывают меньше побочных эффектов (легче переносятся). Производитель «КовиВак» указывает следующие побочные эффекты после введения вакцины: боль в месте укола (менее 15% от числа вакцинаций), головная боль (до 2% вакцинируемых) и кратковременное повышение температуры тела (до 1%).

Разработчики утверждают, что побочные реакции могут появиться в 1−3 сутки после инъекции. Их продолжительность обычно не превышает трех суток. Также во время вакцинации из-за напряжения иммунитета человек может заболеть ОРВИ или ощутить обострение хронических заболеваний.

Можно ли привиться «КовиВак» и спокойно ехать за границу?

Сертификат о вакцинации «КовиВак» вряд ли поможет вам при поездке за границу. Вакцина не признается в странах Евросоюза и не входит в список вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. На текущий день «КовиВак» используют и признают только в России и Беларуси.

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