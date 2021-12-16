Азербайджанские танки не справились с двумя армянскими солдатами 16.12.2021, 18:41

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Видео, снятое во время войны в Карабахе осенью 2020 года.

Два танка Т-72АВ Вооруженных сил Азербайджана не справились с двумя армянскими военнослужащими в прямом противостоянии. Соответствующее видео, снятое во время войны в Карабахе осенью 2020 года, публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах видно, как две боевые машины пытаются уничтожить окоп, в котором скрываются двое военнослужащих армии Армении. Однако сделать им это не удается.

Солдаты, в свою очередь, открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и смогли заставить Т-72АВ отступить. После этого они выбрались из окопа и забросали отходящие боевые машины ручными противотанковыми гранатами — предположительно, были задействованы РКГ-3.

Когда именно был снят ролик, не уточняется. Об исходе сражения также не сообщается.

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