МИД России «крайне обеспокоен» планами Литвы запретить транзит грузов из Беларуси 8 16.12.2021, 18:46

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Ранее правительству и Сейму Литвы предложили наложить санкции на импорт из Беларуси.

В МИД России «с крайней обеспокоенностью» восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Беларуси.

— Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона Российской Федерации, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что такие ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России.

— Призываем партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а сделать все возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области, в частности, российско-литовского межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении 1993 года и других договоренностей, — добавили в МИД.

Напомним, ранее правительству и Сейму Литвы предложили наложить санкции на импортируемую из Беларуси, закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны продукцию. Это также могло бы предотвратить транзит удобрений «Беларуськалия» через территорию страны.

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