В новогодние праздники полетят самолеты с богатыми белорусами 10 16.12.2021, 18:53

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Один билет в Тбилиси стоит уже 750 рублей.

Билеты в новогодние праздники (с 24 декабря по 12 января) всегда пользовались спросом, этот год не стал исключением, сообщили Onlíner в «Белавиа». Для большинства белорусов это в основном рабочие дни, но кто-то берет отпуск, другие вывозят детей на каникулы. Посмотрим, насколько подорожали билеты.

«К сожалению, сейчас из-за ограничений люди не могут вылететь из Минска прямыми рейсами в ряд стран, где они, возможно, привыкли встречать Рождество и Новый год, но мы предлагаем им другие варианты, чтобы интересно провести это время, — уточнили в пресс-службе авиакомпании. — Наиболее популярными направлениями в период новогодних праздников стали Грузия, ОАЭ и Российская Федерация (Москва и Санкт-Петербург)».

Давайте искать разницу.

Грузия

Завтра или в ближайшую субботу еще можно улететь в Тбилиси за минимальные +/– 250 рублей туда и 311 обратно. Но чем ближе к 31 декабря, тем страшнее. 443 рубля. 514 рублей. 741 рубль. А 26 или 29 декабря уже только бизнес за 1011 рублей. На 31-е пока остались билеты только за 741 рубль. В последний день есть утренний рейс, а есть и в 22:50, если кому-то хочется встретить 2022-й в воздухе.

Обратные билеты дорожают к концу первой недели января — до 807 рублей. Задержитесь в Тбилиси еще на несколько дней, проешьте $200 и улетайте за 311.

Кутаиси дорожает с 230 до 730 рублей, а обратно — с 255 до 750.

Батуми: было 245 рублей, но загруженный рейс перед Новым годом — уже 450 или только бизнес за 1011 рублей.

ОАЭ

Билет из Минска в Дубай обычно стоит около 450 рублей. 29 декабря — 1050, но 30-го — опять 450. Если хотите дешево, то за 580 рублей можно вернуться обратно уже 1 января. На следующей неделе придется заплатить за билет около 800 рублей.

Россия

Москва дорожает по сравнению с предыдущими пунктами назначения совсем символически: с 130 до 155 рублей. Обратный билет стоит от 118 до 260 рублей.

Ну и наконец, чтобы «лететь в Ленинград» 31-го, надо отдать 170 рублей (обычно 150). Обратно — 340, но между дорогими днями можно найти и за 135.

«Цена на авиабилеты на период зимних праздников не изменилась и формируется по стандартным алгоритмам, — объяснили амплитуду цен в „Белавиа“. — По каждому направлению у авиакомпании опубликована тарифная сетка — тарифы распределены по брендам. Доступность мест в том или ином тарифном бренде зависит от динамики загрузки рейсов и количества свободных мест. Таким образом, на рейсах с высокой загрузкой стоимость билетов будет выше тех, где загрузка невысока. Поэтому при выборе билета можно заметить, что на одном и том же направлении, но в разные даты цена на билеты отличается.

Учитывая высокий спрос на рейсы в предновогодний период, выиграли те пассажиры, которые приобрели авиабилеты заранее. В периоды повышенного спроса эта закономерность срабатывает практически всегда».

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