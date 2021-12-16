Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT в случае агрессии против Украины 10 16.12.2021, 18:58

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Депутаты Европарламента потребовал включить в новый список санкций против России отключение от платежной системы.

Депутаты Европейского парламента заявили, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций, в числе которых должно быть отключение страны от платежной системы SWIFT. Такое заявление опубликовано на сайте Европарламента.

«ЕС должен быть готов к тому, чтобы направить России суровое предупреждение о жестоких экономических и политических последствиях за военные действия против Украины», — говорится в документе. По мнению парламентариев, страны Европы должны быть в любой момент готовы ввести жесткие санкции против Москвы.

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