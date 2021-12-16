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В Польше подтвердили первый случай инфицирования штаммом «Омикрон»

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  • 16.12.2021, 19:12
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В Польше подтвердили первый случай инфицирования штаммом «Омикрон»

Инфицированная – жительница африканской страны Лесото.

В Польше в санэпидемстанции города Катовице официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом 16 декабря со ссылкой на данные министерства здоровья Польши сообщило издание RMF24.

Сообщается, что инфицированная – 30-летняя жительница африканской страны Лесото, находившаяся в Катовице на цифровой конференции ООН. Симптомов болезни у нее не было. Выявить коронавирус помог тест, который был обязателен для всех участников мероприятия, пишет издание.

Отмечается, что женщина имела непосредственный контакт с двумя вакцинированными соотечественниками, пишет издание.

"Пациентка находится в изоляторе и чувствует себя хорошо", – сообщили в польском министерстве здоровья.

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