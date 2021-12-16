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В Минске впервые отменили салют в новогоднюю ночь

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  • 16.12.2021, 19:17
  • 16,084
В Минске впервые отменили салют в новогоднюю ночь

Городские власти заявили, что это не главный атрибут Нового года.

Провожать 2021 год городские власти решили без традиционных фейерверков. Почему, не сообщается.

Но праздничные мероприятия все же запланированы. Как пишет БелТА, в Минске оборудуют 22 площадки. Завтра на Октябрьской площади и возле Дворца спорта начнет работу рождественская ярмарка «Калядны кірмаш». 24-го числа там включат фоновую музыку, а непосредственно в новогоднюю ночь в центре будут петь белорусские артисты.

Центральной городской площадкой станет ярмарка в районе Дворца спорта. Комплекс сцены там решили сделать в виде снежинки. В Верхнем городе сценическая площадка «превратится в елку-космолет, светящийся огнями», как описывает ее начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель.

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