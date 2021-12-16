В Латвию из Беларуси не впустили 69 мигрантов1
- 16.12.2021, 19:40
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Завезенные Лукашенко мигранты продолжают попытки прорваться в страны ЕС.
За минувшие сутки в Латвию из Беларуси не впустили 69 мигрантов, сообщает латвийская Госпогранохрана.
За незаконное пересечение границы задержали одного человека. Его впустили по гуманитарным причинам. С момента введения чрезвычайной ситуации таких случаев было 93.
С 10 августа незаконно пересечь границу не смогли 3127 человек. В этом году было задержано 445 иностранцев.