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В Латвию из Беларуси не впустили 69 мигрантов

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  • 16.12.2021, 19:40
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В Латвию из Беларуси не впустили 69 мигрантов

Завезенные Лукашенко мигранты продолжают попытки прорваться в страны ЕС.

За минувшие сутки в Латвию из Беларуси не впустили 69 мигрантов, сообщает латвийская Госпогранохрана.

За незаконное пересечение границы задержали одного человека. Его впустили по гуманитарным причинам. С момента введения чрезвычайной ситуации таких случаев было 93.

С 10 августа незаконно пересечь границу не смогли 3127 человек. В этом году было задержано 445 иностранцев.

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