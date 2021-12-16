Эрдоган довел Турцию до валютного коллапса 8 16.12.2021, 19:49

5,024

Реджеп Эрдоган

фото: REUTERS

Лира летит в пропасть, пока президент Турции командует центробанком и требует снижать ставки.

Диктатура президента Турции Реджепа Эрдогана, которую тот решил распространить на центральный банк, ввергла крупнейшую экономику Ближнего Востока в сильнейший с начала века валютный кризис, пишет finanz.ru.

Турецкая лира продолжает беспросветное падение в бездну по мере того, как ЦБ страны все ниже и ниже опускает ключевую ставку, повинуясь командам Эрдогана, взявшегося опровергнуть вековые законы экономической теории.

Несмотря на разгон инфляции до 21%, турецкий ЦБ на заседании в четверг в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку репо - на 100 базисных пунктов до 14% годовых.

Меньше чем за полгода ставка центробанка была срезана на 500 базисных пунктов, невзирая на предупреждения экономистов и панику валютного рынка, который отреагировал обвалом лиры на 50% с начала года.

В четверг курс турецкой валюты пробил очередно «дно», опускаясь в моменте до 15,61 лиры за доллар. С начала декабря курс доллара в Турции подскочил на 15%, с начала ноября - на 61%, а с начала года - на 109%.

«Это экономическая катастрофа, причем рукотворная, и ее автор - Реджеп Эрдоган», - говорит Мустафа Акол, старший научный сотрудник Cato Institute.

«Эрдоган верит в дикую экономическую теорию о том, что снижение ставок центробанком замедляет инфляцию», а повышение - наоборот, разгоняет, указывает Акол.

Свои взгляды, основанные на принципах Корана, Эрдоган начал продвигать еще в 2015 году, а в 2018-м решил испробовать их на практике, получив полномочия назначать и снимать членов совета управляющих национального ЦБ. Сопротивлявшихся его теории Эрдоган не стесняясь увольнял, сменив за три года четырех человек на посту главы регулятора.

По сути Эрдоган ставит над Турцией экономический эксперимент, и он был бы захватывающим, если бы не боль и страдания 84 миллионов человек, говорит Рефек Гуркайнак, профессор экономики в Bilkent University в Анкаре.

В воскресенье, 12 декабря, тысячи человек вышли на улицы Стамбула, протестуя против политики турецкого президента, обесценивающей сбережения и разгоняющей рост цен.

По прогнозу Fitch в декабре инфляция в Турции ускорится до 25% в годовом выражении. Международное рейтинговое агентство S&P на прошлой неделе понизило до «негативного» прогноз суверенного рейтинга страны.

С 2 декабря ЦБ Турции начал валютные интервенции, продавая скудные резервы в попытке сдержать девальвацию. Но на деле поддерживать лиру регулятору практически нечем: его чистые ЗВР (за вычетом обязательств в валюте) составляют 22,4 млрд долларов. А если учесть операции своп с местными коммерческими банками (на 50 млрд долларов), их размер отрицательный.

Момент истины для Эрдогана может настать в 2022 году, когда турецким банкам предстоит погасить 84 млрд долларов внешнего долга. В 2018 году они задействовали валюту, размещенную на счетах в ЦБ. Но будет ли такая возможность на этот раз - неясно.

То, что делает Эрдоган, не имеет прецедентов, говорит Чарли Робертсон, главный экономист Renaissance Capital.

«Трудно найти другого такого лидера, который продвигал бы настолько странный подход. Средневековая политика по отношению к ростовщичеству не работает в мире плавающих валютных курсов», - говорит Робертсон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».