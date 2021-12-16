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В России уничтожили 53 тонны перца, груш и киви из Беларуси

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  • 16.12.2021, 20:01
  • 3,310
В России уничтожили 53 тонны перца, груш и киви из Беларуси
иллюстрационное фото

Перевозчиков привлекли к административной ответственности.

На смоленских полигонах ТБО уничтожили 53 тонны перца, груш и киви из Беларуси. Их измельчили и захоронили «в соответствии с законодательством о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля» в ЕАЭС.

Ранее в Смоленской области задержали 4 авто с растениеводческими грузами, которые двигались из Беларуси в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.

Было установлено, что 28,9 тонн перца, 22,5 — груш и 1,8 — киви ввозились без фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов, подтверждающих происхождение продукции и ее безопасность.

Перевозчики являются гражданами Беларуси. Их привлекли к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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