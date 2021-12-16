В Туркменистане молодоженов обязали исполнять первый танец под песню диктатора 16 16.12.2021, 20:12

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Гурбангулы Бердымухамедов

Туркменов также попросили не проводить пышные свадебные торжества.

Молодоженов в селах Лебапского велаята (области) Туркменистане обязали исполнять первый танец под песню диктатора страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

По информации издания, старейшины и местные власти требуют, чтобы на свадьбах ставили песни на туркменском языке, а свадебный танец молодожены должны исполнить под одну из песен диктатора.

Кроме того, жителей попросили не проводить пышные свадебные торжества: уменьшить количество угощений и алкоголя. Власти требуют этого в рамках борьбы с экономическим кризисом.

В августе 2021 года Бердымухамедов подписал представленное вице-премьером по вопросам культуры и СМИ постановление о государственном регулировании оказания культурных услуг на свадебных и других торжествах в стране.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркменистан с конца 2006 года.

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