Что не так со словами Лукашенко про антисанкционный опыт соседей 16.12.2021, 20:22

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Вспоминаем историю «белорусских» креветок и инжира.

Во время совещания о противодействии санкционным мерам Лукашенко предостерег присутствующих: «Опыт соседей подтвердил, что санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке, только уже по другим ценам».

Достаточно логичное предостережение, если учесть тему совещания, прозвучало словно оговорка. Ведь совсем несложно вспомнить, кто из наших соседей в последние годы получил вышеупомянутый опыт и откуда стартовали каналы проникновения санкционной продукции.

Филин предлагает кратко изучить «санкционный» опыт тех самых соседей.

В 2014-м после аннексии Крыма и развязывания вооруженного конфликта на Востоке Украины, в котором страны Запада обвинили российское руководство, в отношении России были введены санкции.

В качестве одной из ответных мер Москва объявила продовольственное эмбарго в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Под запрет попали мясо и мясопродукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты

В том же году в российских СМИ стали регулярными репортажи о раздавленных бульдозерами польских яблоках, итальянских сырах и голландских курах. Уничтожение «санкционки» вызвало неоднозначную реакцию у россиян. Впрочем, вскоре для них появились другие информационные поводы.

Не успели российские пользователи соцсетей отгоревать по хамону и пармезану, как начался активный «поиск каналов проникновения» «запрещенки». Очень скоро родился мем о «белорусской креветке».

«Мы с советских времен поставляем вам креветки»

Речь идет о реэкспорте в Россию креветок, которые Беларусь покупала в третьих странах. Формально эти поставки не вызывали больших вопросов: во-первых, по заверению белорусской стороны креветки покупались в странах, не попавших под российские антисанкции; во-вторых, чаще всего они шли в Россию в переработанном виде.

И все же резкий рост экспорта креветок вызвал споры. Лукашенко не единожды приходилось оправдываться в ответ на претензии Россельхознадзора. Так, в 2016-м он заявил российским журналистам:

— Слушайте, так мы со времен Советского Союза поставляем вам креветки и сельдь. Это вполне нормальная практика.

Польские яблоки, инжир и ананасы

Опыт соседей не ограничился креветками. Беларусь, чей собственный урожай яблок едва превышает 50 тысяч тонн, в 2015-м завезла в Россию около 400 тысяч тонн яблок.

Были моменты, когда на нашу страну приходилось до половины объема экспорта в Россию инжира.

Как иронизировали в российской прессе, «Беларусь знаменита не только своей картошкой, но еще и бананами, ананасами и мидиями».

Поставщик или посредник?

Каким бы ни был ответ на этот вопрос, факт остается фактом: ближайший союзник России быстро сориентировался и хорошо заработал на санкционной истории 2014-го. По данным российской стороны, за несколько лет с момента введения ограничительных мер, Беларусь нарастила свою долю на российском продовольственном рынке с 1до 15%, а прибыль от реэкспорта составляла до 4,5 млрд евро в год.

Существует мнение, что на реэкспортных операциях зарабатывал в том числе и российский бизнес. Российские власти пытались бороться с потоками «белорусских» сыров с плесенью и сотнями тысяч тонн яблок. Но в игру вступили другие страны — Молдова, Сербия, Азербайджан. Стало ясно, что полномасштабная антисанкционная война с собственным союзником обречена на провал.

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