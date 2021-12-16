В США пес по прозвищу Генри спас дочь своих владельцев
- 16.12.2021, 20:41
Трогательная история быстро стала вирусной в Сети.
В Бостоне, США, пес по кличке Генри спас дочь своих владельцев, у которой были проблемы с дыханием из-за болезни. Об этом журналистам рассказала мать девочки Келли Эндрю. Историю осветили в Daily Mail.
Эндрю тоже твитнула об этом в своем профиле. «В прошлую ночь пес постоянно заходил в детскую комнату и будил дочь», — пишет Келли.
Last night the dog kept breaking into the nursery and waking the baby. She’s been sick, and I was getting so fed up with him.— kelly andrew 🍂 (@KayAyDrew) December 14, 2021
Until she stopped breathing.
We spent the night in the hospital. I don’t know what would have happened if he hadn’t woken her. We don’t deserve dogs. pic.twitter.com/PBJCJVflgh
Оказалось, что Генри каждый раз проверял ребенка, и когда понял, что он перестал дышать, поднял шум. Молодые родители сразу среагировали и отправились в больницу, где медикам удалось прочистить дыхательные пути и спасти девочку.
«Мы провели ночь в больнице. Я не знаю, что было бы, если бы он нас не разбудил. Мы не заслуживаем собак», — говорит владелица Генри.
Трогательная история быстро стала вирусной в Сети и набрала почти 25 тысяч ретвитов. Позже Эндрю написала, что они уже вернулись домой и с ребенком все отлично. Муж девушки написал, что в этот день «кто-то обязательно получит стейк» и заверили, что они всегда относились к Генри и будут относиться к нему, как к «королю замка».