Что Шейман делал в Венесуэле?2
- 16.12.2021, 20:45
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Спецпосланник Лукашенко прибыл в одну из беднейших стран мира 15 декабря.
Виктор Шейман, прибывший в качестве спецпосланника Лукашенко в Венесуэлу, провел ряд встреч.
15 декабря была создана смешанная белорусско-венесуэльская комиссия «с целью содействия продуктивному экономическому сотрудничеству». Ее возглавил министр планирования Венесуэлы Рикардо Менендез. Комиссия будет заниматься вопросами строительства, науки и технологий, сельского хозяйства, энергетики и другими, сообщает Министерство планирования Венесуэлы.
В рамках работы комиссии лукашенковская делегация встретилась с министром продовольствия Венесуэлы Леалом Теллириа, министром транспорта Иполитом Абреу и министром промышленности Хосе Биоморхи, обсудила вопросы в сфере сельского хозяйства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых, строительства, сообщает министерство планирования.