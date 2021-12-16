Что Шейман делал в Венесуэле? 2 16.12.2021, 20:45

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Спецпосланник Лукашенко прибыл в одну из беднейших стран мира 15 декабря.

Виктор Шейман, прибывший в качестве спецпосланника Лукашенко в Венесуэлу, провел ряд встреч.

15 декабря была создана смешанная белорусско-венесуэльская комиссия «с целью содействия продуктивному экономическому сотрудничеству». Ее возглавил министр планирования Венесуэлы Рикардо Менендез. Комиссия будет заниматься вопросами строительства, науки и технологий, сельского хозяйства, энергетики и другими, сообщает Министерство планирования Венесуэлы.

В рамках работы комиссии лукашенковская делегация встретилась с министром продовольствия Венесуэлы Леалом Теллириа, министром транспорта Иполитом Абреу и министром промышленности Хосе Биоморхи, обсудила вопросы в сфере сельского хозяйства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых, строительства, сообщает министерство планирования.

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