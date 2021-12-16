В Госдуме РФ произошла потасовка между коммунистами и единоросами 7 16.12.2021, 21:00

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Видеофакт.

В зале заседаний Государственной думы Российской Федерации 16 декабря произошла потасовка между депутатами партий "Единая Россия" и КПРФ, поводом для которой послужило несогласие российских коммунистов со введением QR-кодов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Во время рассмотрения законопроекта в первом чтении депутаты от КПРФ развернули в сессионном зале плакат "КПРФ против QR-фашизма". Это не понравилось парламентариям от "Единой России".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал коммунистов за плакат, сообщает ТАСС.

"Давайте не устраивайте цирк, прекратите, мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже начинаете обвешивать", – заявил он.

После этого между депутатами начался спор на повышенных тонах, во время которого они хватали друг друга за одежду и толкались.

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