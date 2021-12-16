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Брат Витольда Ашурка уехал из Беларуси

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  • 16.12.2021, 21:04
  • 8,634
Брат Витольда Ашурка уехал из Беларуси
Сергей Пунтус и Андрей Ашурок

Брату героя Беларуси стало известно, что его планируют посадить.

Активисты из Березовки Сергей Пунтус и Андрей Ашурок (брат погибшего в колонии Витольда Ашурка) вынуждены были покинуть Беларусь, сообщает «Радыё Свабода».

По информации издания, мужчинам стало известно, что их планируют посадить.

Напомним, на днях стало известно, что против людей, кричавших «Ганьба» на суде у Витольда Ашурка в январе прошлого года, возбуждено уголовное дело. Тогда после суда несколько человек были привлечены к административной ответственности, а сейчас правозащитники сообщают, что многих допрашивают уже как подозреваемых по статье 339 УК РБ (Хулиганство) и отпускают под подписку о невыезде и неразглашении.

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