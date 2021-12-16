«Газпром» остановил транзит газа через Беларусь 26 16.12.2021, 21:18

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Рынок газа нервно отреагировал на новое сокращение поставок из России.

С пятницы, 17 декабря, «Газпром» прекратит транзит по трубе «Ямал-Европа», которая снабжает потребителей в Германии через Беларусь и Польшу.

Состоявшийся в четверг аукцион на мощности газопровода на сутки вперед закончился безрезультатно: «Газпром» отказался бронировать какой-либо объем, сообщает «Интерфакс».

В предыдущие две недели «Ямал-Европа» работал на треть проектной мощности, качая 31 млн кубометров в сутки, а октябре «Газпром» останавливал трубопровод полностью, в результате чего он четыре дня подряд работал в реверсном режиме - с запада на восток.

Решение снова повернуть вентиль на белорусском маршруте «Газпром» принял после того, как Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что не ждет одобрения «Северного потока-2» в ближайшие полгода, а главы МИД Анналена Бербок и вовсе объявила проект непригодным к сертификации.

Рынок газа нервно отреагировал на новое сокращение поставок из России, которые и без того держатся на четверть ниже зимней нормы, а по итогам года могут стать минимальным за 6 лет (144 млрд кубометров).

Цена январских фьючерсов на газ хаба TTF на бирже ICE подскочила до 1714 долларов за тысячу кубометров (145,98 евро за мегаватт-час), но к закрытию торгов отступила к отметке 1608 долларов.

Вслед за газом стремительно дорожает электричество: цены на рынке на год вперед переписали исторические максимумы в Германии, Франции и Великобритании.

Газ дорожает из-за низких запасов в хранилищах и напряженности в отношениях с Россией, а с учетом того, что до исторических рекордов взлетела стоимость квот на выбросы СО2, Европу в ближайшие месяцы может ждать полноценный промышленный спад, предупреждает стратег BofA Europe по рынкам сырья и деривативов Франсиско Бланш.

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