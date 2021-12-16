В Москве задержали участницу Pussy Riot Алехину за пост о Лукашенко 2015 года 12 16.12.2021, 21:39

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Мария Алехина

Полиция считает пост о Лукашенко «демонстрированием нацистской или экстремисткой символики».

В Москве полиция задержала участницу Pussy Riot Марию Алехину. Об этом она сама рассказала «Медиазоне».

Активистку доставили в отдел полиции по Тверскому району. Алехина уточнила, что ее задержали на выходе из квартиры — там же, где несколькими часами раннее задержали муниципального депутата Люсю Штейн.

Перед задержанием Алехина написала пост в инстаграме: «Сейчас я выйду из дома, меня задержат, увезут в отдел полиции и дадут 15 суток. За что? А ни за что. За пост с Лукашенко 2015 года».

Согласно протоколу о задержании, оппозиционерке вменяют статью 20.3 КоАП (пропаганда либо демонстрирование нацисткой или экстремистской символики). В рапорте указано, что 26 ноября Алехина выложила в инстаграм сторис, «возможно содержащую признаки экстремизма».

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