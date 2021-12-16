В Беларусь доставили Вифлеемский огонь
- 16.12.2021, 21:48
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Фотофакт.
В Гродненский кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия 16 декабря внесли Вифлеемский огонь мира, пишет grodnensis.by. В Гродно огонь привезли из Польши. Теперь из этого города начнется эстафета передачи Вифлеемского огня по городам Беларуси.
Церемонию получения огня провел епископ Александр Кашкевич. Он отметил, что в этом году деление огнем проходит под девизом «Свет надежды».
Посмотрите, как проходило это важное для верующих событие.