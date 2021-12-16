закрыть
16 декабря 2021, четверг, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь доставили Вифлеемский огонь

  • 16.12.2021, 21:48
  • 1,176
В Беларусь доставили Вифлеемский огонь

Фотофакт.

В Гродненский кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия 16 декабря внесли Вифлеемский огонь мира, пишет grodnensis.by. В Гродно огонь привезли из Польши. Теперь из этого города начнется эстафета передачи Вифлеемского огня по городам Беларуси.

Церемонию получения огня провел епископ Александр Кашкевич. Он отметил, что в этом году деление огнем проходит под девизом «Свет надежды».

Посмотрите, как проходило это важное для верующих событие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч
Взрастим дуриан в своем коллективе!
Взрастим дуриан в своем коллективе! Ирина Халип
Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников