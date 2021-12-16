Европарламент одобрил новую резолюцию по агрессии России против Украины 3 16.12.2021, 22:03

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К чему призывает.

В четверг, 16 декабря, Европарламент принял резолюцию об осуждении наращивания российских войск у границ Украины и о возможных новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии. Документ поддержали 548 депутатов, против - 69, воздержались - 54.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Депутаты Европарламента в резолюции осуждают нынешнее масштабное наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной. При этом они требуют, чтобы правительство РФ немедленно вывело свои войска и прекратило угрожать соседней стране.

Россия должна заплатить высокую экономическую и политическую цену за любые новые агрессии

ЕС должен быть готов направить России суровое предупреждение о том, что военные действия против Украины будут не только неприемлемы, но и повлекут за собой высокую экономическую и политическую цену.

Страны ЕС должны быть готовы быстро согласовать жесткие экономические и финансовые санкции против российского правительства для устранения непосредственных угроз, а не ждать, пока произойдет очередное вторжение, прежде чем принимать меры.

Любой новый пакет санкций должен включать в себя российский офицерский корпус и флагманов, участвующих в планировании возможного вторжения в Украину, а также ближайшее окружение и олигархов "в орбите российского президента и их семей".

Также санкции должны повлечь за собой замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запрет на поездки, исключение России из платежной системы SWIFT, нацеливание на важные для российской экономики сектора и нарушение финансирования спецслужб и вооруженных сил страны.

Снизить зависимость от российских энергоносителей

Европарламентарии также требуют, чтобы ЕС предпринял убедительные шаги по снижению зависимости от импорта российских энергоносителей и продемонстрировал более сильную энергетическую солидарность с Украиной. Это должно быть сделано путем более тесного объединения энергетических инфраструктур ЕС и Украины.

Резолюция также призывает не вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2", независимо от того, будет ли он в какой-то момент соответствовать положениям Газовой директивы ЕС.

Договоренности о прекращении огня должны соблюдаться

Европарламент также призывает Россию и поддерживаемых Россией оккупационных властей на востоке Украины придерживаться соглашений о прекращении огня.

Кроме того, евродепутаты призывают Россию конструктивно участвовать в нормандском формате в попытке урегулировать войну на Донбассе и Трехсторонней контактной группе, а также выполнять свои международные обязательства, в частности, по минским соглашениям и Конвенции ООН по морскому праву.

В резолюции также выражается полная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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