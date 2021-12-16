Глава УЕФА: В ближайшее время в Беларуси турниров не будет 16.12.2021, 22:09

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В июне этого года УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси.

Глава УЕФА Александер Чеферин на пресс-конференции по итогам заседания исполкома высказался о возможности проведения турниров в Беларуси под эгидой организации, передает «Трибуна».

– Как вы знаете, в ближайшее время там [в Беларуси] турниров не будет. ЕВРО среди девушек должен пройти там в 2025 году, поэтому мы примем решение, когда придет время. Мы не принимали его сегодня. Мы следим и знаем, что прямо сейчас ситуация в Беларуси нехорошая, – заявил Чеферин.

Напомним, что в 2025 году в Беларуси должен пройти чемпионата Европы среди девушек (U-19).

В июне этого года УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси.

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