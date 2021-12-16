Глубокская клиника закупает 200 мешков для трупов 16.12.2021, 22:14

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Мешки нужны до 24 декабря.

Глубокская центральная районная больница объявила о закупке 200 патологоанатомических мешков, пишут "Народные новости Витебска".

Закупка будет сделана из одного источника, мешки нужны до 24 декабря. Стоимость партии оценивается в 1500 рублей.

Такие же мешки продолжают закупать в декабре и другие медучреждения Витебской области, хотя и гораздо меньшими партиями. Например, Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии в дополнение к предыдущим докупил ещё 10 таких мешков.

Между тем 15 декабря на совещании с участием Лукашенко заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин сказал, что на Витебщине заболеваемость COVID-19 якобы снижается.

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