Карбалевич: Чиновники тоже ждут, что к ним в любой момент может постучать ГУБОПиК 5 16.12.2021, 22:19

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Валерий Карбалевич

В лукашенковской системе никто не защищен.

Синепалый 16 декабря провел большое совещание с экономическим блоком правительства, говорили о санкциях и попытках им противостоять.

Правда, этим темы не закончились, много было сказано о том, что и среди руководства страны хватает людей с «антигосударственными взглядами», Лукашенко даже предлагал им ехать в Польшу и Литву и устраиваться к оппозиции.

Про результаты совещания (Филин https://gazetaby.com/post/karbalevich-chinovniki-tozhe-zhdut-chto-k-nim-v-ly/181952/) поговорил с политологом Валерием Карбалевичем.

Почему Лукашенко стал говорить о том, что среди чиновников много тех, кто его не поддерживает?

– На самом деле — это отражение реальности. Как бы Лукашенко не говорил, что его противники — это «кучка отморозков», но выясняется, что даже на руководящих должностях государственных предприятий есть его оппоненты. Это разрушает всю картину, которую выстраивает государственная пропаганда полтора года.

Во-вторых, это предупреждение, что он за всем следит, все знает, чтобы никто не пытался выступать против него.

Вместе с тем, были новые тезисы относительного того, что не надо увольнять тех, кто подписался против него на прошлых выборах. В определенным смысле — это изменение тона и стилистики.

Возможно, Лукашенко пытается играть в либерала, а действия силовиков как будто проходят не по его инициативе. Во что-то похожее играл Сталин, когда критиковал тех, кто перегнул палку коллективизации, обвинял Ежова в том, что слишком много людей расстрелял и арестовал.

До этого времени смысл посланий со стороны властей был следующим: вас били, вас пытали, и мы будем дальше так делать. Те же большие сроки в «деле Тихановского» ориентированы на то, чтобы запугать людей. А сегодняшние заявления немного в другую сторону.

Получается, есть и руководители с «антигосударственной позицией», но не надо увольнять тех, кто подписался против него. Это частое явление, когда в выступлениях Лукашенко соседствуют взаимоисключающие тезисы. Чиновники после такого не понимают, что же им делать: бежать или стоять.

Как любой авторитарный руководитель, Лукашенко никому не доверяет, всех подозревает. Неслучайно происходят все эти кадровые изменения. Очень характерно, что он считает: свою точку зрения можно иметь только в Литве, но не в Беларуси.

Живут ли сейчас в страхе представители власти?

– Страхом назвать это, может, неправильно, но есть перманентный стресс. С одной стороны, люди ждут, что к ним в любой момент может постучать ГУБОПиК (не важно по какой причине, в этой системе никто не защищен), а с другой — боятся, что в случае смены власти станут ответственными, все же что-то подписывали, кого-то увольняли.

Стресс с двух сторон. Они видят, что те чиновники, которые ушли с должностей публично, главные враги и предатели, их судят, сажают в тюрьму, но и не забывают о возможных последствиях своих действий.

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