В Осаке произошел мощный пожар
- 17.12.2021, 8:13
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Горел деловой квартал третьего по величине японского города.
Мощный пожар произошел в деловом квартале Осаки - третьем по населению городе Японии. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщила телерадиовещательная корпорация Японии NHK (перевод — dw.com).
По ее данным, огонь вспыхнул на четвертом этаже одного из зданий около 10.30 по местному времени (04.30 по Минску). Пострадали 28 человек, у 27 из них произошла остановка сердца и дыхания, в связи с чем ожидается большое число жертв. Их количество уточняется. Пострадавших без признаков жизни доставили в больницы.
В здании располагалась клиника
Как передало агентство AFP, на этом этаже в здании располагалась клиника, предоставлявшая как общие медицинские, так и психиатрические услуги. По сведениям пожарных, огонь удалось взять под контроль в течение получаса. Согласно отчету, было задействовано не менее 70 расчетов.
Причина ЧП уточняется
На телевизионных кадрах, поступавших с места событий, видны почерневшие обугленные конструкции в помещениях на четвертом этаже восьмиэтажного здания. Что послужило причиной ЧП, уточняется.
В конце ноября в Осаке огонь охватил площадь около 10 тыс. квадратных метров, в тушении были задействованы около 60 пожарных расчетов и вертолет. В шестиэтажном здании склада находились порядка 100 человек, всех их удалось эвакуировать.
【速報】大阪・北新地でビル火災「逃げ遅れ」情報もhttps://t.co/YhOB04hSFk— 日テレNEWS (@news24ntv) December 17, 2021
大阪の繁華街・北新地のビルで火事が起きていて、消火活動が続いています。逃げ遅れた人がいるという情報があるということです。 pic.twitter.com/yFQsX67nhS