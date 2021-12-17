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Стало известно, как даже две дозы Pfizer защищают от госпитализации со штаммом «Омикрон»

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  • 17.12.2021, 8:26
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Стало известно, как даже две дозы Pfizer защищают от госпитализации со штаммом «Омикрон»

Проведен анализ данных из Южной Африки.

Согласно анализу данных из Южной Африки, штамм Omicron вызывает менее тяжелые заболевания, чем предыдущие версии коронавируса, а вакцина Pfizer, по-видимому, обеспечивает меньшую защиту от заражения, но по-прежнему является хорошей защитой от госпитализации.

Об этом пишет Times Of Israel.

Хотя результаты являются предварительными и не подвергались экспертной оценке, они совпадают с другими ранними данными о поведении Omicron.

Согласно анализу, проведенному Discovery Health, крупнейшей частной медицинской страховой компанией Южной Африки, и Южноафриканским советом медицинских исследований, вакцинация двумя дозами вакцины Pfizer-BioNTech обеспечила лишь 33% защиты от инфекции во время нынешней волны штамма Омикрон в Южной Африке, но 70% защиты от госпитализации.

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