Стало известно, как даже две дозы Pfizer защищают от госпитализации со штаммом «Омикрон» 7 17.12.2021, 8:26

3,254

Проведен анализ данных из Южной Африки.

Согласно анализу данных из Южной Африки, штамм Omicron вызывает менее тяжелые заболевания, чем предыдущие версии коронавируса, а вакцина Pfizer, по-видимому, обеспечивает меньшую защиту от заражения, но по-прежнему является хорошей защитой от госпитализации.

Об этом пишет Times Of Israel.

Хотя результаты являются предварительными и не подвергались экспертной оценке, они совпадают с другими ранними данными о поведении Omicron.

Согласно анализу, проведенному Discovery Health, крупнейшей частной медицинской страховой компанией Южной Африки, и Южноафриканским советом медицинских исследований, вакцинация двумя дозами вакцины Pfizer-BioNTech обеспечила лишь 33% защиты от инфекции во время нынешней волны штамма Омикрон в Южной Африке, но 70% защиты от госпитализации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».