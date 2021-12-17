«Виктор налегал на бутылку и жаловался, что с его батей никто не хочет разговаривать» 16 17.12.2021, 8:38

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Поведение Лукашенко настолько непредсказуемо, что даже Китай будет везти свои товары в обход Беларуси.

Подтвердилась информация о реальном психологическом положении в силовых рядах. Телеграм-каналы рассказали интересную историю о том, как Виктор налегал на бутылку и жаловался, что с его батей никто не хочет разговаривать.

Но система на чистках среди силовиков, чиновников и руководителей не ограничится, пишет телеграм-канал CYNIC.

По полученной информации, Лукашенко прорабатывает возможность одномоментной заморозки иностранных активов в Республике Беларусь в случае введения 6 пакета санкций. Лукашенко так понравилась схема "теневой торговли", что он планирует перенести в тень абсолютно все финансовые механизмы западного образца, которые работают в Беларуси. Все - в "семью".

Естественно планируется заморозка счетов исключительно западных компаний.

Адекватной на такое поведение мы считаем симметричную заморозку всех средств, выведенных за границу всеми лицами, так или иначе связанными с режимом, без предварительного предупреждения - одновременно с заморозкой европейских активов в Беларуси.

С другой стороны, Лукашенко опять старается продать себя Китаю втридорога. С фразой "Я на все готовая" Лукашенко столкнулся с проблемой: тот самый "шелковый путь" будет запущен без участия Беларуси.

Вообще шелковый путь изначально планировался через Украину, но некоторое уголовное существо "Вечер в хату, все на тату" не подписало один важный договор об ассоциации, в результате которого Китай отказался давать беглому президенту деньги на восстановление экономики и подавление протестов. Для Китая добрососедские отношения с Европой экзистенциально важны, поскольку без них разрушится "торговая империя", пожирающая "державу в телевизоре". С последней можно торговать, но невозможно выйти в необходимый плюс, поэтому отношения с Западом первостепенные в кейсе внешней политики Китая.

Потом Китай перенес свой путь на белорусское пространство, после чего Лукашенко решил объявить войну Европе, а потом он решился на авантюру с заморозкой средств. Операция "Криостаз" и общее поведение Лукашенко настолько непредсказуемы, что старый "друг Си" будет везти свои товары в обход РБ.

Относительно Китая: состоялись переговоры с Путиным. Последний остался довольным, что с ним так любезно говорили. Через помощников удалось Си направить 30 любовных признаний, 40 льстивых записочек и несколько предложений руки и сердца.

Китай довольно изящно воспользовался ситуацией, в которой РФ грозит изоляция (наши любимые немецкие "Зеленые" передают привет "трубе"):

он навязал торговое сотрудничество вытесняющего характера России, усилив влияние в своем рынке сбыта.

- он частично решил проблему с подготовкой "экономической цепи", в которую не входит случайный президент уголовник и один сумасшедший дед.

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