«Муж не работает месяцами — ищет себя» 14 17.12.2021, 8:50

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Как живут белорусские семьи, в которых мужья зарабатывают меньше жен.

Так уж сложилось, что в представлении большинства «правильный мужчина» приносит домой больше денег, чем женщина. А если наоборот? Можно ли сохранить нормальные отношения, когда супруге каждый месяц на карточку прилетает сумма в 2, 3, 4 раза больше, чем мужу? Мы нашли белорусов, которые согласились обсудить эту деликатную тему на условиях анонимности. Открыто говорить о разнице в доходах не захотел никто — и это показательно. Даже если внутри семьи совет да любовь, вслух такие вещи люди обсуждать не готовы, пишет onliner.by.

Что интересно, отношение к «смене ролей» в семьях оказалось абсолютно разным. Кого-то низкий доход мужа возмущает: «Зачем мне дома это тело?», а кого-то полностью устраивает: «Вы не представляете, как это удобно». Нет одинаковых историй, в каждой семье — свои договоренности.

«На машину не заработал, на детей — тоже»

У Александра среднее специальное образование — он электрик. Когда-то работал на себя, но заработок был нестабильным, поэтому мужчина решил пойти на завод. Зарплата, как он сам оценивает, скромная — 800—1000 рублей.

— Когда я работал на себя, у меня примерно такие же деньги были, если считать годовой заработок. Но там было так: условно три месяца ты «жируешь», а потом два месяца сидишь без работы и ищешь заказы «для поддержания штанов».

Супруга Александра после университета устроилась в банк и поначалу зарабатывала немногим больше мужа — около 850 рублей. Но каждый год ее оклад пересматривали. Сейчас ее доход «чистыми» вырос до 1500 рублей, а еще бывают квартальные премии по 1000 рублей. Разница в зарплате получается примерно в 2 раза.

Деньгами в семье в основном управляет супруга, задача Александра — принести свою зарплату домой. Если нужно сделать какие-то покупки, жена решает, хватает в семье на это денег или нет.

— Супруга не высказывает претензий по поводу зарплаты? — спрашиваем.

— Вы знаете, нет. И заносчивости я не вижу, «заскоков» каких-то. Деньги есть деньги, а человеческие отношения — это немного другое. Но, если честно, чувствую я себя в этой ситуации не самым лучшим образом… На меня это давит. Вот сейчас у нас стоит вопрос покупки автомобиля, несложно догадаться, за чьи деньги он будет куплен, не я же на него заработал… И я не считаю, например, что могу позволить себе детей с такой зарплатой.

— А жена что говорит? Может, она как раз хочет пойти в декрет?

— Жена говорит, что сейчас нам нужно работать над собой, чтобы у нас что-то было. Но вообще в декрет я пойду, если будет такая ситуация. У кого зарплата меньше, тот и с ребенком сидит, правильно? Мне выбирать не придется, — смеется мужчина.

— А как вы пытаетесь «работать над собой»?

— В следующем году я получу последний разряд на заводе, плюс у меня будет совмещение, зарплата должна вырасти. Но все равно я упрусь максимум в 1200 рублей чистыми, может, 1350. И могу условно 20—30 лет такие деньги получать, двигаться дальше некуда.

— Не думали проводить электрику в квартирах — это, наверное, приносит деньги?

— Вы много видели людей, которые работают руками и при этом они прям богатые? Это все «черные люди», которые думают только о том, как починить свою машину, купить поесть — да и все. Заказы идут не постоянно, плюс налоги, расходы, все это нужно учитывать. Да, я не спорю, зарабатывать можно, но никакой «лакшери» жизни не будет.

Мы с женой оба понимаем, что мне нужно переходить в другую сферу, потому что заработать руками у нас нереально.

Сейчас я смотрю в сторону ИТ. Хочу денег и перспектив, чтобы мне не пришлось всю жизнь гнуть спину. Думаю, может, курсы какие-нибудь пройти...

«Муж не работает месяцами — ищет себя»

Екатерина (имя изменено) работает в системе образования — тем более удивительно было узнать, что она зарабатывает больше мужа. Оказывается, ее супруг очень часто меняет работу и может подолгу сидеть дома. Сколько он получает в те месяцы, когда работает, Екатерина не знает — о своих зарплатах супруги друг другу не рассказывают.

— Я поначалу не могла понять, что происходит. Думала: человек ищет себя. Но он меняет работу хронически, а когда ты постоянно бегаешь по разным местам, какой будет заработок? Никакой. Специальность у него, кстати, хорошая — инженерная. Люди легко находят подработку в его сфере, но он все время то «устал», то «нужно восстановиться».

— И как вы справляетесь в те месяцы, когда приходится рассчитывать только на себя?

— В такие периоды я вообще день и ночь работаю. Прихожу домой только ночевать. У меня обычно получается 1500 рублей в месяц — я ищу любую возможность, чтобы заработать, веду частные занятия. Оплачиваю все сама: квартиру, «коммуналку», питание в школе. По детям я обычно ставлю его перед фактом: надо купить то и то. Но если у него денег нет, я просто иду и покупаю что надо.

Екатерина говорит, что, когда муж не работает, она загружает его по максимуму бытом — пропылесосить, помыть посуду, отвести детей в школу, на кружки, помочь сделать уроки.

— И он не сопротивляется, тоже ведь понимает, что, раз сидит дома, надо что-то делать. А потом в какой-то момент ему надоедает быть домохозяином, и он устраивается на работу. Да и без денег совсем, видимо, тяжело. Если я остаюсь единственной работающей единицей в семье, я ему ни копейки не даю. Его прихоти — это уже его проблемы.

В последние три месяца супруг Екатерины трудится — и жизнь семьи кардинально изменилась.

— Он становится другим человеком. Мы постоянно куда-то ездим — у нас совместные вылазки семейные. Но, кстати, бытом он перестает заниматься, домашние дела его не касаются. Он говорит: «Я могу все бросить и стать домохозяином», а я про себя думаю: ладно, пусть лучше работает...

Периодически у меня мелькают мысли о разводе. Но я понимаю, что мне нужен дома помощник, тяжело одной детей поднимать. Рада, что сейчас у нас хоть временная, но стабильность.

«Мой муж не зарабатывает, но это не значит, что он не работает»

Иногда мужчины бросают работу не по своему желанию, а по совету супруги — и отношения от этого только выигрывают. Так получилось у Алены. Почти 10 лет она в одиночку обеспечивает семью, а муж занимается домашним хозяйством. Каждый месяц Алена приносит в дом $3000—4000, она опытная айтишница.

— Супруг у меня тоже с высшим образованием. Когда мы познакомились, я еще училась в университете (мехмат БГУ) и, естественно, ничего не зарабатывала. Сходила в декрет, потом отработала по распределению учительницей математики, снова родила ребенка и не работала. А муж все это время нас обеспечивал — он был трубоукладчиком, мастером, прорабом, начальником участка в строительной организации.

Мы только на его зарплату смогли построить квартиру, то есть зарабатывал он хорошо.

После второго декрета Алена долго искала работу, поскольку целенаправленно решила пойти в ИТ. Начинала с зарплаты в $100, а потом попала в большую компанию, где отлично сложилась карьера. Каждый год к зарплате работодатель прибавлял $200, и в 2012 году белоруска вышла на доход $1700 в месяц. У супруга на тот момент заработок был в три раза ниже.

— В строительной сфере начались проблемы, муж несколько раз менял работу, и везде условия были все хуже и хуже.

Когда я поняла, что его фактически нет дома, а зарплата — $500, я предложила уволиться. Я сказала ему: «Смотри, ты же работаешь практически за бесплатно!» Это даже осознавать неприятно.

Алена упоминает еще один момент: в семье есть дача, которой не хватало мужского внимания. Когда супруги посчитали, сколько будет стоить работа наемных людей, решили, что выгоднее будет заняться ремонтом самостоятельно.

— Муж ушел с работы, занялся дачей, сделал ремонт в нашей квартире, то есть обустроил быт полностью. Мы и детям квартиры построили: я заработала, а муж сделал там ремонт, были же голые стены! Поэтому я люблю говорить: да, у меня муж не зарабатывает, но это не значит, что он не работает.

Ситуация сейчас настолько комфортна для белоруски, что, если супруг захочет сейчас выйти на работу, для нее это будет шок.

— Он же и домашними делами занимается — уборка вся на нем. Всегда чем-то занят, очень дисциплинированный. В ежедневнике он пишет с вечера план работы на завтра и потом его выполняет. Иногда без выходных работает на даче, мне даже уговаривать приходится: «Слушай, ну отдохни».

— Вот утром вы встаете на работу. А что делает муж?

— Когда я встаю, он обычно еще спит. Я занимаюсь своими утренними делами, потом его поднимаю, он идет делать кофе, и мы вместе завтракаем. А потом расходимся по своим делам. Летом он едет на дачу, зимой чаще всего идет в гараж, он там машину ремонтирует (у меня новая машина, а у него старая, часто ломается). В магазин ходит, на рынок.

— А за покупки как он расплачивается?

— У него есть своя карточка, куда я с зарплаты деньги ему перечисляю. Иногда $500 могу перевести, иногда — $1000. Зависит от того, какие траты ему предстоят, мы их обсуждаем обычно. То есть у него всегда есть деньги.

— А если подарок нужно сделать вам на 8 Марта или на Новый год?

— Он этого не делал, даже когда зарабатывал. Тут ничего не изменилось, — смеется.

— А на себя ваш муж деньги тратит?

— Нет, что вы! Ни за что! В прошлом году я подарила ему мобильный телефон на Новый год, так он сразу начал говорить: я его продам и деньги тебе верну. Я объясняю: это же подарок, я жду только радости.

«Зарабатывал в три раза меньше жены, поэтому ушел в декрет»

Максим познакомился с будущей женой три года назад — они вместе учились в медуниверситете. После выпуска молодой человек устроился на работу судебным экспертом. Максимум, которого удалось добиться по зарплате, — 1100 рублей, зарплаты в его сфере невысокие.

Супруга после университета стала реаниматологом, но работа ей категорически не нравилась. Постоянные ночные смены, тяжелые дежурства и, самое главное, отсутствие перспектив — так она объясняет свое увольнение. Уходила с заплаты в 1000 рублей и больше года нигде не работала: решила учиться программированию.

— Она уделяла обучению почти все свое время, а я работал и даже ходил сдавать кровь (ради заработка. — Примечание Onlíner). Летом прошлого года жена забеременела, но продолжала учиться и получила работу. Уже на старте ей платили $500 долларов. Мы решили, что зарплата у нее, скорее всего, будет повышаться, а у меня — нет, поэтому в декрет лучше уйти мне. Я подумал: работа нянькой такая же, как и любая другая, даже более ответственная, поэтому нормально ситуацию воспринял.

А вот старшее поколение сначала «прибалдело» от нашего решения, причем очень знатно. Но со временем все привыкли.

Декрет молодому папе дается относительно легко, помогают родители жены. Когда у супруги бывает перерыв в работе — она тоже включается. Что касается уборки/готовки, то этим в семье занимается тот, «кто свободен и кому не лень встать с кровати», но чаще всего это Максим.

— А как семейный бюджет распределяете? — интересуемся.

— Пособие на ребенка приходит на мою карточку, а зарплата жены — на ее. Все крупные покупки обсуждаются, мы вместе решаем, надо нам это или не надо, и потом думаем, как оплатить — наличными или с карточки жены.

— Cколько планируете в декрете провести?

— Конкретно этот декрет будет длиться 2,5 года, но, возможно, он не последний. То есть у нас есть планы на расширение семьи, и я спокойно смотрю на то, что буду сидеть в декретах и в дальнейшем.

— А не боитесь, что со временем жена будет зарабатывать в 10 раз больше?

— Я же не сижу на ровном месте. Когда ребенок спит, могу тоже что-то подучить, пока только первые шаги в ИТ делаю, смотрю открытые курсы в интернете, жена помогает. Двигаюсь потихоньку.

Но вообще у меня нет переживаний по поводу того, что я как мужчина не реализуюсь. Деньги в семью приходят, у нас хорошие отношения, все отлично.

Супруга Максима уверяет: ее нисколько не смущает тот факт, что именно она является главной добытчицей в семье. Сейчас она зарабатывает 3000 рублей — в три раза больше, чем Максим до декрета, но на отношениях это не сказывается.

— Я в восторге от Макса — он меня каждый день удивляет. Когда я больше года училась и не работала, не было ни одного упрека от него в мой адрес, только поддержка. Для него самое главное — это семья. И он настолько классно справляется со своими обязанностями!

Я просто за компьютером сижу, а у него самая сложная работа… Он дает сыну любовь и ласку. А я заработаю сколько надо, обеспечу свою семью.

— А вы не хотели бы сами побыть в полноценном декрете?

— Я вижу в своей ситуации только плюсы: я не устаю от ребенка, как женщины, которые сидят с детьми 24 часа в сутки. Успеваю соскучиться, наслаждаюсь вечером каждой минутой с сыном.

— Нет опасений, что с годами разрыв по зарплате может сказаться на отношениях?

— Опасения, конечно, есть, поэтому мы стараемся все обсуждать. Регулярно проговариваем нашу ситуацию. Я считаю, что все претензии надо озвучивать, ведь семья — это тоже работа.

«В глубине души хотела бы поменяться местами»

Елена с супругом недавно отметили серебряную свадьбу, хотя ситуация с доходами в семье сложилась нетипичная. Она работает в торговой сети руководителем, муж там же — грузчиком. Разница по зарплате — в 4 раза. Но так было не всегда.

— Когда мы поженились, он зарабатывал намного больше меня, работал инженером в газовой отрасли. Детей у нас долго не было, поэтому я много училась — в общей сложности 11 лет. Окончила два института, получила диплом международного образца в маркетинге и параллельно работала.

Когда в семье родился долгожданный ребенок, у супруга не заладилось с работой. Зарплаты в его организации резко упали, он попробовал устроиться в другое место, но там по деньгам получалось тоже не очень. Елене же повезло сразу после декрета устроиться в торговую сеть на должность заместителя директора.

— У меня было хорошее образование, опыт работы на оптовой базе, поэтому я прошла собеседование и сразу устроилась на хорошую зарплату. Муж тогда получал 600 тысяч (до деноминации), а я со старта вышла на 1,5 миллиона. Позже я стала директором объекта, а потом и региональным управляющим. Сейчас получаю почти 4000 рублей, супруг — 800. Я его перевела к себе в торговую сеть, чтобы мы здесь были рядом. И график у него удобный.

— Мужа не смущает то, что вы работаете директором, а он — грузчиком?

— В самом начале его, конечно, «колбасило». Но потом мы стали подниматься с колен, у меня росла зарплата. Я ему говорю: ну вот, смотри, ты не можешь заработать, а я не могу приготовить ужин. Давай поменяемся, что изменится в общей картине? У нас будут и деньги, и ужины. И вот постепенно он принял ситуацию, хотя, повторюсь, поначалу разговоров было много.

Он все порывался каким-то бизнесом заняться, но я попросила не рисковать. У нас же была квартира в кредит, то есть мы нуждались в деньгах.

Сейчас нас обоих ситуация устраивает. У меня сумасшедший график на работе, я очень занята. Раньше было много дел с ребенком — и эти обязанности полностью взял на себя муж. Мы вместе ставили для себя какие-то новые финансовые цели (квартира, машина) и достигали их. И для этого надо было, чтобы я работала и зарабатывала, а муж — занимался домом.

Каждый вечер Елену ждет с работы супруг с уже приготовленным ужином. Но полностью от быта директора никто не освобождает.

— В будни муж поддерживает чистоту в квартире и готовит еду из тех полуфабрикатов, которые я делаю в выходные, вот так у нас все распределено. Убираемся мы вместе, стиркой я занимаюсь сама. Бюджет у нас общий: сначала каждый тратит свои деньги, а когда у него заканчиваются, я могу дать свою карточку или с телефона рассчитаться. Ему много на себя не нужно — одежда, еда, средства гигиены. Главное хобби — это дача. Вот там он постоянно что-то делает, достраивает, на это просит деньги.

— А машина у мужа есть? Может, на нее нужны деньги?

— Тут тоже интересная ситуация: я за рулем, а он без прав и без машины. По выходным мы ездим вместе, а если в будни ему куда-то надо, на дачу ту же, например, то он просит подвезти друзей.

— Нет разочарования, что мужчина рядом не реализовался в карьере?

— У нас очень хорошие отношения. Я живу спокойно со своей второй половинкой, мы друг другу полностью доверяем. У нас общие цели, мы умеем договариваться, все обсуждаем. Хотя в глубине души меня эта ситуация гложет. Я бы хотела, наверное, все же поменяться местами, растить троих детей и пироги печь каждый день. Но вот у нас все сложилось так. Что тут сделаешь? Такая у нас судьба.

В каких случаях разница в зарплате может привести к разводу? Мнение психолога

Насколько опасна для семьи ситуация, когда женщина зарабатывает больше мужчины, мы обсудили с семейным психологом, гештальт-терапевтом и супервизором Дарьей Ивановой.

— В семьях, где достигнуто равноценное партнерство, финансовая успешность супруги, вероятнее всего, не будет приводить к напряжению в отношениях. При этом важно, чтобы ситуация с финансами оговаривалась между супругами и был достигнут компромисс.

Самое главное, чтобы пара пришла к балансу в вопросах «финансы — домашние обязанности».

В случае, когда супруг зарабатывает меньше, стоит пересмотреть нагрузку по семейным делам в его пользу — и тогда женщина не будет чувствовать себя перегруженной, а мужчина перестанет испытывать дискомфорт.

Если же супруг не готов участвовать в делах семьи, проблемы очень вероятны. К сожалению, многие мужчины у нас приучены к тому, что все домашние обязанности тянет на себе женщина. Так делали их мамы, того же они ждут от своих жен. И когда независимо от заработка жены в ее обязанности входит полная нагрузка по ведению дома, рано или поздно это приводит к недовольству женщины, раздражению, ссорам супругов и в дальнейшем, возможно, разводу.

Есть еще одна возможная причина конфликтов. Тот, кто вносит больший вклад в бюджет, может почувствовать свое превосходство, и тогда супруга начинает выражать претензии к мужу. В этом случае я рекомендую женщинам вспомнить, как обстояли дела в начале отношений. Как правило, в этот период больше зарабатывает мужчина. Женщине стоит помнить об этом и перестать упрекать лишний раз мужчину.

— Представим, что супругов все устраивает — нужно ли что-то менять?

— Достаточно примеров, когда жена занимается карьерой и зарабатывает деньги, а муж ведет домашнее хозяйство и занимается детьми. И между ними согласие и любовь. Но если мужчина чувствует себя ущемленным из-за финансовой успешности жены, есть смысл задуматься о карьере и повышении заработка.

А еще мне встречались пары, в которых супруг требовал от жены сменить работу, чтобы он «не чувствовал себя неполноценным». Это, на мой взгляд, ситуация уже нездоровая. Любой человек имеет право на самореализацию и на карьерный рост. Хотя некоторые женщины готовы идти на поводу у мужчин, принося в жертву свою карьеру.

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